Angespannt, aber auch locker an Bornheimer Hang

GIESSEN - GIESSEN (thos). Kurze Anfahrt, tolles (Zweitliga)Stadion und ein namhafter Gegner: Die Rede ist vom Gastspiel des FC Gießen in der Regionalliga Südwest beim FSV Frankfurt. Dass diese Auswärtspartie zunächst einmal grundsätzlich eine sehr attraktive ist, ist eine Sichtweise von außen. Intern gilt eher das Motto: Business as usual.

"Das sollte für uns zweitrangig sein", sagt Trainer Daniyel Cimen, angesprochen auf die oben benannten Aspekte, die mit der Reise an den Bornheimer Hang verbunden werden können. Cimen will mit seiner Truppe unbedingt "das Selbstvertrauen und den Schwung aus der Englischen Woche mitnehmen. Trotz der Niederlage war das Spiel gegen Steinbach Haiger in Ordnung, in Großaspach haben wir uns nach einer ordentlichen Leistung mit einem Punkt und gegen Stuttgart II schließlich mit einem Dreier belohnt."

Der Trend ist derzeit ein Freund des FCG, dessen Trainingswoche Anlass gibt, an eine Fortsetzung zu glauben. Cimen: "Die Woche lief sehr gut, die Mannschaft hat konzentriert und fokussiert gearbeitet. Die Mischung aus Anspannung und Lockerheit stimmt." Lockerheit trotz der Tatsache, dass auf das Duell mit dem angeschlagenen Rang-11. gleich vier Aufeinandertreffen mit wahren Hochkarätern der Liga (Homburg, Elversberg, Offenbach, Ulm) folgen werden. Stehen die Rot-Weißen damit nicht automatisch mehr unter Zugzwang, beim FSV etwas holen zu müssen, um in der abstiegsgefährdeten Zone nicht zunehmend in die Bredouille zu geraten? Cimen verneint das: "Wir haben die weiteren Spiele im Hinterkopf und wissen, dass es da einen Ticken schwieriger wird zu punkten. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch diese Teams Federn lassen. Wir haben keine Angst und spüren auch keinen erhöhten Druck. Wir rechnen uns in jedem Spiel etwas aus."

FSV Frankfurt - FC Gießen

Samstag, 14 Uhr

Personell droht bei den Gießenern, dass das zuletzt klar überzeugende offensive Dreigestirn mit Ko Sawada, Donny Bogicevic und Dennis Owusu gesprengt wird. Der Japaner Sawada laboriert an einer Zerrung. Ebenso auf der Kippe steht der Einsatz von Innenverteidiger Marian Sarr, der mit einem schmerzhaften Hämaton an der Wirbelsäule zu kämpfen hat. 50:50 schätzt Cimen die Chancen bei Sarr und Sawada ein, kann jedoch Positives vermelden. Denn für Ryunosuke Takehara liegt nun endlich das erforderliche Visum vor, sodass vom japanischen Trio einzig Takero Itoi noch ohne Spielberechtigung ist.

Derweil haben die Frankfurter, die in der Vorsaison im Frühjahr sogar Tabellenführer gewesen waren und die Runde als Überraschungssechster abgeschlossen hatten, einen Trainerwechsel von Angelo Barletta zurück zu Thomas Brendel, der jetzt erneut in Personalunion als Sportlicher Leiter und Coach für den Ex-Zweitligisten tätig ist. Mit vielen langen Bällen und wenig Kombinationsfußball habe der Ansatz von Barletta nicht zum FSV gepasst, meinte Brendel vor dem 4:0-Erfolg über Balingen, an den sich eine 0:1-Niederlage in Aalen anschloss. Daniyel Cimen geht nach dem Wechsel auf der Kommandobrücke von sehr motivierten Frankfurtern aus, "die sich die Saison sicher anders vorgestellt haben." Dazu gehören mit Stürmer Jake Hirst (immerhin vier Tore in elf Begegnungen) und Dren Hodja auch zwei ehemalige Gießener. "Einige Spieler kennen sich und haben schon zusammengespielt, dadurch ist es immer eine kleine Rivalität, weil keiner gegen seinen alten Bekannten verlieren will", sagte FSV-Mittelfeldmann Fabian Burdenski dem Stadionmagazin der Bornheimer. Für ihn sei es gleichwohl "kein Riesenderby", ergänzt der 30-Jährige. Drei Zähler - das ist es, was beide Seiten ohne Wenn und Aber im Visier haben.

Kader FC Gießen: Löhe, Grbovic - Gaudermann, Fink, Lo Scrudato, Reithmeir, Fisher, Sarr (?), Tiliudis, Takehara, Mohr, Münn, Trkulja, dos Santos, Marusenko, Owusu, Beal, Sawada (?), Öztürk, Bogicevic. - Es fehlen: Daghfous (Magenprobleme), Burgio (Muskelbündelriss), Itoi (ohne Visum).