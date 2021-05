Bogicevic kommt, Münn bleibt

Bleibt dem FC Gießen erhalten: Louis Münn. Archivfoto: Ben

GIESSEN - Ein Gießener Junge geht, einer kommt: Nach dem Wechsel von Johannes Hofmann nach Fulda vermeldet der FC Gießen Donny Bogicevic als Neuzugang. Der 19-Jährige kommt von Rot Weiß Erfurt ins Waldstadion. Für die Thüringer hatte der 1,88m große offensive Mittelfeldakteur seit dem 1. Juli 2018 in der U 19 und dann der Seniorenmannschaft gespielt, war zuletzt aufgrund der vorzeitig abgebrochenen Corona-Saison länger nicht mehr im Einsatz gewesen. Bogicevic stammt aus der Jugend der TSG Wieseck. Christian Memmarbachi, Sportlicher Leiter des FCG, freut sich über den Neuzugang, der für ein Jahr unterschrieben hat. Ein weiteres Jahr in Gießen bleibt auch Louis Münn, der zur Saison 2020/2021 aus der Darmstädter U19 zur Elf von Daniyel Cimen gewechselt war und im defensiven Mittelfeld in 17 Partien am Ball war.