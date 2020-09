Corona Fall bestätigt - Spiel gegen Walldorf abgesetzt

Jetzt teilen:

giesseN. Fußball-Regionalligist FC Gießen hat einen Corona-Fall. Das teilte Max Schöber von der Geschäftsstelle des FCG am Dienstagmittag mit. Der Ticket-Vorverkauf für die Partie gegen FC Astoria Walldorf sei deshalb vorerst ausgesetzt. So der Stand um 14 Uhr, um 16 Uhr wurde das Spiel dann abgesagt, weil "das Gesundheitsamt unsere Begegnung gegen Koblenz als Erstkontakt nimmt und es da ja schon mehrere Fälle gibt."

Co-Trainer Marco Vollhardt erklärt auf Nachfrage: "Am Sonntag hat ein Spieler über Symptome geklagt und ist am Montag zum Arzt gegangen, um sich testen zu lassen. Das Ergebnis ist leider positiv, wie wir eben erfahren haben." Ob der Covid 19-Fall mit Liga-Konkurrent Rot-Weiß Koblenz in Verbindung gebracht werden kann, gegen den der FCG am Samstag vor einer Woche spielte und dessen Mannschaft nach mehreren positiven Fällen seit Montag in Quarantäne ist, konnte Vollhardt da noch nicht bestätigen. "Das wissen wir natürlich nicht." Das Gesundheitsamt geht aber von entsprechenden Zusammenhängen aus.

"Wir haben mit den Spielern Kontakt aufgenommen und ihnen vermittelt, dass sie sich möglichst nach Hause begeben und dort bleiben sollen, um weitere Risiken zu vermeiden", sagte Vollhardt, zudem sei die Liga auch umgehend informiert worden. "Wir müssen jetzt abwarten, was das Gesundheitsamt für uns verfügt. Bei Koblenz wurden ja auch nach einem bestätigten Fall alle Spieler, Trainer und Betreuer getestet", erwartet der "Co" eine ähnliche Vorgehensweise auch für seine Mannschaft und den Betreuerstab. Trainer Daniyel Cimen sagte, dass "ich erst einmal mit dem betroffenen Spieler gesprochen habe und froh bin, dass er keine schweren Symptome hat. Ansonsten war ich von Anfang an skeptisch, ob das alles so durchzuziehen ist, es war schon klar, dass da immer mal wieder etwas kommen kann", blickt der Ex-Profi zudem auf die nun immer schwierigere Situation rund um den Regionalliga-Spielplan. Aufgrund der Geschehnisse in Koblenz - dort sollen mittlerweile neun positive Fälle bestätigt sein - mussten bereits zwei Begegnungen am kommenden Freitag und Dienstag abgesetzt werden. Der nun in Gießen aufgetretene Fall verschärft die Lage. Übrigens auch für den Verbandsligisten FC Gießen II, der ebenfalls betroffen ist. Die Mannschaft von Roger Reitschmidt hätte am Mittwochabend gegen den SV Niedernhausen spielen sollen. Reitschmidt: "Das Gesundheitsamt hat präventiv entschieden, dass auch wir den Trainings- und Spielbetrieb ruhen lassen, weil es durch zwei, drei Spieler und das Betreuerteam Berührungspunkte gibt." Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ergebnis: offen.

Vorstandstreffen

Offen ist auch noch die Frage, wie es mit dem Verein FC Gießen weitergeht. Der hatte am Montagabend eine Vorstandssitzung anberaumt. Nachdem der 1. Vorsitzende Dominik Fischer, Rechner Alexander Schmandt und seine Stellvertreterin Daniela Wolff zurückgetreten waren, ist der Vorstand nicht mehr handlungsfähig. Auf Nachfrage wusste der 2. Vorsitzende Thilo Harnisch: "Wir mussten uns nach einer konstruktiven Sitzung noch einmal vertagen, werden aber zeitnah eine Entscheidung finden. Für Ende der Woche haben wir ein erneutes Treffen angesetzt."