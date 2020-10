Daghfous gibt Trikot zurück

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (rd). Das Trikot war ihm von Daniyel Cimen schon überreicht worden, aber mit einem weiteren Engagement wird es nichts beim Fußball-Regionalligisten FC Gießen. Wie bereits berichtet hat Ex-Profi Nejmeddin Daghfous vom Hessischen Fußball-Verband keine Spielgenehmigung erteilt bekommen, weil er sich mit seinem vorherigen Arbeitgeber Offenbacher Kickers nach seiner fristlosen Kündigung noch in einem Rechtsstreit befindet.

"Solange das Verfahren nicht eingestellt oder abgeschlossen ist, zählt der 34-Jährige rechtlich noch als Spieler des OFC", heißt es seitens des FC Gießen. Mit Ablauf der verlängerten Wechselfrist in der Nacht von Montag auf Dienstag ist Nej Daghfous keine Option mehr für die Verantwortlichen des FCG, der aber, so Co-Trainer Marco Vollhardt "noch zwei, drei Möglichkeiten prüft." Sprich: Ganz ist eine Verstärkung für die Offensive noch nicht vom Tisch. Dazu müsste ein zuletzt vereins- respektive vertragsloser Spieler her, "der passt". Und dem das Trikot dann auch passt. Vor allem dauerhaft.