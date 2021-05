Doppelschock in den Schlussminuten

Zwei interessante Personalien des Gießener Spiels gegen Ex-Bundesligist SSV Ulm: Michael Fink (links) schoss das 1:0, verschuldete aber auch den Elfer zum 1:2. Und Keeper Tolga Sahin musste als Feldspieler aushelfen. Archivfoto: Hübner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Harter Aufprall für den FC Gießen nach einem hoch dramatischen Schlussakt in der Regionalliga-Partie gegen den SSV Ulm 1846 am Samstagnachmittag im Waldstadion: Bis zur 89. Minute führten die Rot-Weißen mit dem allerletzten Aufgebot, Ersatzkeeper Tolga Sahin musste mangels Alternativen für den verletzten ausgewechselten Johannes Hofmann als Feldspieler ran. Gegen die "Spatzen" führte man lange durch das Kopfballtor von Michael Fink mit 1:0.

Dann setzte es durch einen Sonntagsschuss des Ulmers Jannik Rochelt eine Zeigerumdrehung vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Und in 93. Minute verwandelte Johannes Reichert einen äußerst umstrittenen Elfmeter zum 1:2 aus Sicht der Hausherren. Vorausgegangen war ein Zweikampf zwischen Fink und Rochelt. Ob ein Foul des Gießener Routiniers vorlag, und falls ja, im Sechzehner oder davor - das waren in Bezug auf diese Szene die Fragen. "Mit null Punkten dazustehen, ist extrem bitter", ärgerte sich FCG-Trainer Daniyel Cimen über das Zustandekommen der Niederlage.

Die Gäste hatte Ballbesitz- und Feldvorteile, während es die Gießener im 5-4-1 über schnelle Tempogegenstöße versuchten. Der FCG ließ bis zur Pause wenig zu und hatte selbst eine Gelegenheit durch Jonas Arcalean (12.). Im zweiten Durchgang mehrten sich die Offensivaktionen und Entlastungsangriffe, insbesondere bei Standards und Hereingaben von außen war die Cimen-Truppe brandgefährlich. Marco Boras mit zwei Kopfbällen, einer davon an die Latte (67.), und Andrej Markovic (78.) nach klasse Doppelpass mit Niclas Mohr in einer Eins-gegen-Eins-Situation vor Keeper Niclas Heimann (78.) verpassten das 2:0 mit den größten Einschussmöglichkeiten, die von der Qualität noch ein Stück weit höher einzustufen waren als die durchaus auch vorhandenen Chancen, die auf der anderen Seite Frederic Löhe in der ereignisreichen letzten halben Stunde zunichtemachte.

Durch den Last-Minute-Schock wurde unmittelbar nach dem Abpffiff zur Nebensache, dass trotzdem der Klassenerhalt nun auch rein rechnerisch unter Dach und Fach ist. Bayern Alzenau unterlag beim VfB Stuttgart mit 2:3, 16 Punkte Rückstand auf den FC Gießen sind in den restlichen fünf Matches nicht mehr aufzuholen. "So richtig freuen würden wir uns nur, wenn wir selbst heute etwas geholt hätten. So nehmen wir es zur Kenntnis und freuen uns vielleicht morgen oder übermorgen", standen Cimen und sein Team verständlicherweise noch unter dem Eindruck des späten Knockouts.