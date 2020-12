Geisterkulisse im Gießener Waldstadion. Gegen Stadtallendorf muss trotzdem ein Sieg her. Foto: PeB

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Drei Spiele hat der FC Gießen in dieser Saison in der Regionalliga Südwest für sich entschieden - jeder einzelne Dreier ist für den Vorletzten des Klassements im Abstiegskampf von immenser Bedeutung. Trainer Daniyel Cimen ist dennoch dafür bekannt, dass ein Erfolgserlebnis ihn nicht automatisch zufriedenstellt, sofern ihm die Art und Weise des Auftritts nicht gefallen. Beispiel: Nach dem 3:2 über RW Koblenz sagte der Ex-Profi der Frankfurter Eintracht, er habe sich "tierisch geärgert" über die Vorstellung seiner Mannschaft.

Wenngleich es Cimen nach wie vor nicht mag, vom Siegen-Müssen zu sprechen, sagt es dennoch etwas über die Wichtigkeit des Kellerduells gegen Schlusslicht TSV Eintracht Stadtallendorf aus, wenn er sagt: "Egal wie, egal auf welche Art und Weise, wir wollen gewinnen." Klar ist, der FCG möchte vor der Mini-Winterpause mit Zählbarem aus dem Match heute und am Mittwoch bei der U 23 des FSV Mainz 05 endlich Rang 21, den der Club - auch durch die Corona-Pause im November bedingt - schon seit geraumer Zeit belegt, verlassen und sich dem rettenden Ufer nähern.

FC Gießen - Eintracht Stadtallendorf Samstag, 14 Uhr

Die Umstellung könnte dabei kaum größer ausfallen im Vergleich zum Gegner am Dienstagnachmittag, als die Rot-Weißen dem hoch talentierten Freiburger Bundesliga-Nachwuchs mit 0:3 unterlagen. Stadtallendorf gilt seit Jahren als Mentalitäts-Mannschaft, die ausgesprochen viel Willen und Leidenschaft mitbringt. Dazu gehören mit Christopher Schadeberg, aber auch Kristian Gaudermann ehemalige Gießener Akteure. Aktuell befindet sich der TSV mit lediglich sechs Punkten mit dem Rücken zur Wand und droht den Anschluss zu verlieren. Davon lässt sich Cimen nicht beirren. "Wir wissen, dass die Eintracht ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner ist", erinnert er sich an zwei Tests in diesem Sommer und vor eineinhalb Jahren, die dann doch deutlich eher Pflichtspielen glichen, was das Engagement der Protagonisten anbelangte.

Und schließlich gab es da 2018 diese 120 Minuten im Hessenpokal, als die Gießener vor über 4000 Zuschauer an einem lauen Septemberabend mit 3:0 nach Verlängerung die Oberhand behielten. "Das war eine tolle Atmosphäre", denkt Cimen gerne zurück an diesen Höhepunkt der nach wie vor jungen Vereinsgeschichte, der in Zeiten der Pandemie ewig weit weg scheint. Heute wird es leer sein im Waldstadion, der Funke kann nicht von der Tribüne auf den Rasen überspringen, also sind die Spieler noch einmal ein Stück mehr gefordert. "Wir müssen über den Kampf ins Spiel finden", fordert der Coach, der davon ausgeht, dass Geduld gefragt sein wird. Nur der FK Pirmasens (elf) hat weniger Treffer erzielt als Gießen (zwölf) und Stadtallendorf (13), sodass vielleicht schon das erste Tor das entscheidende sein könnte. Personell hat sich die Situation beim FCG etwas gebessert. Die Offensivleute Aykut Öztürk und Ryunosuke Tekahara sind wieder dabei, Milad Salem (muskuläre Probleme) hat in Freiburg seinen Einsatz über eine Viertelstunde ohne Probleme absolviert. Dafür fällt Sechser Nikola Trkulja gesperrt aus. Nach dem Auftritt beim Spitzenteam im Breisgau mit Fünferkette und drei defensiven Mittelfeldspielern davor bleibt abzuwarten, in welchem Ausmaß Cimen die Startelf diesmal offensiver ausrichtet. Öztürk und Salem sind ebenso Kandidaten wie Dren Hodja und der junge Angreifer Marcel Mansfeld. "Wir wollen in der Defensive weiter hoch konzentriert sein und müssen nach vorne zielstrebiger werden", sagt Daniyel Cimen.

Die 90 Minuten werden erstmals live im Internet gestreamt (https://www.the-leagues.com/fcgiessen). Es kommentiert der Ex-hr-Moderator Werner Damm.

Aufgebot FC Gießen: Löhe, Sahin - Weiß, Starostzik, Boras, Markovic, Mohr, Salem, Tyminski, Münn, Takehara, Hofmann, Hodja, Korzuschek, Erkilinc, Öztürk, Mansfeld. - Es fehlen: Colak (muskuläre Probleme), Trkulja (gesperrt), Bangert (Muskelfaserriss), Mateus (Kreuzbandriss), Ellenfeld (Meniskusriss).