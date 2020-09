Erst das Gesundheitsamt, dann der FSV Frankfurt

Den Weg weisen mit der Maske am Arm: Daniyel Cimen als Trainer in seltsamen Zeiten. Foto: Ben

GIESSEN (thos). Die Corona-Pandemie schwebt über dem Fußball wie ein Damoklesschwert. Aktuelles Beispiel: Ein Spieler des Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz wurde positiv auf das Virus getestet, worauf sich nun das gesamte Team einem Test unterziehen und die für heute angesetzte Partie gegen den VfB Stuttgart II nach Anordnung der zuständigen Gesundheitsbehörde verlegt werden muss.

Weil die Koblenzer am vergangenen Samstag im Waldstadion Gegner des FC Gießen waren, hatte dessen Geschäftsstellenmitarbeiter Max Schöber am Freitag Kontakt zum Gießener Gesundheitsamt und konnte anschließend Entwarnung geben. "Ich bin gefragt worden, obbei uns jemand Symptome aufweist. Das konnte ich verneinen, und es werden keine weiteren Maßnahmen getroffen." Somit steht der Auswärtspartie heute beim FSV Frankfurt (Anstoß 14 Uhr) nichts entgegen. Und in diese 90 Minuten wollen die Gießener das Gefühl vom 3:2-Erfolgserlebnis über Koblenz, gleich bedeutend mit dem ersten Saison-Dreier, mitnehmen.

Trainer Daniyel Cimen hofft, dass der Sieg seiner Mannschaft Selbstvertrauen gibt. "Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, haben uns nichts getraut", meinte der spätere 1:1-Torschütze Tim Korzuschek zum miserablen ersten Durchgang, dem die Wende im zweiten Abschnitt folgte. Coach Cimen machte im Anschluss noch Schwierigkeiten seiner Schützlinge aus, der Erwartungshaltung gegen Konkurrenten, die der FCG mit sich auf Augenhöhe wähnt, gerecht zu werden. Zu dieser Kategorie zählt auch der FSV Frankfurt, dessen Trainer Thomas Brendel meint: "Wir wollen auf jeden Fall mit dem unteren Tabellendrittel nichts zu tun haben. Außerdem ist es unser Ziel, den einen oder anderen wirtschaftlich stärkeren Klub zu ärgern." Das gelang ihnen am Mittwoch beim SSV Ulm 1846 lange Zeit, übrigens ohne den verletzt fehlenden Ex-Gießener Jake Hirst. In der 83. Minute glich Arif Güclü für Frankfurt zum 1:1 aus, ehe die Ulmer Spatzen mit zwei ganzen späten Treffern ihrer Favoritenrolle gerecht wurde.

Nackenschlag kurz vor Schluss, dazu die lange Rückfahrt unter die Woche - ein Vorteil für den ausgeruhten FC Gießen? Daniyel Cimen will sich da nicht festlegen, grundsätzlich "sollte die erste englische Woche wegzustecken sein." Die Gäste ziehen es ohnehin vor, mehr auf sich zu schauen. "Wir wollen das Spiel mit Ball verbessern, da haben wir Optimierungsbedarf", sagt der Trainer. Aus diesem Grund verpflichtete der Verein am Dienstag Nej Daghfous, der als flexibel einsetzbarer Offensivmann die stattliche Anzahl von 144 Zweitliga-Matches bestritten hat. Ob in Eins-gegen-Eins-Duellen im Dribbling, im Abschluss oder als Passgeber: Cimen freut sich auf den 33-Jährigen, der in der Abbruchrunde 2019/20 in einer schwachen Mannschaft der Offenbacher Kickers noch einer der besseren Akteure gewesen war. Allerdings war im Februar gekündigt worden, nachdem er seinem damaligen Mitspieler Luigi Campagna nach einem Streit im Training mit einem Faustschlag die Nase gebrochen haben soll. "Nej hat mir seine Sicht geschildert. Ich glaube, wie bei vielen Problemen im Leben, gehörten auch da Zwei dazu. Fakt ist, dass er das gemacht hat. Fakt ist aber auch, dass er das erste Mal negativ aufgefallen ist. Und ich denke, man sollte wegen dieser einen Sache keine zweite Chance verwehren", sagt Cimen zur Suspendierung von Daghfous, der noch nicht spielberechtigt ist und einige Wochen benötigen wird, um in puncto Fitness bei 100 Prozent zu sein.

Personell sind Ausfälle und angeschlagene Akteure vor allem im Mittelfeld und Angriff zu verzeichnen. Fehlen werden am Bornheimer Hang neben Kapitän und Innenverteidiger Jure Colak, Aykut Öztürk (beide Muskelfaserriss) und Kamil Tyminski, der sich bei seiner ansprechenden Vorstellung in der zweiten Halbzeit gegen Koblenz eine Einblutung im Knie zugezogen hat. Mit Tyminski war der ebenfalls überzeugende Johannes Hofmann eingewechselt worden, der an Adduktoren-Problemen laboriert. Milad Salem zeigt nach seinem Muskelfaserriss große Fortschritte und könnte in Frankfurt zurückkehren.

Aufgebot FC Gießen: Löhe, Sahin - Weiß, Starostzik, Mateus, Markovic, Lau, Tsakirakis, Heil, Trkulja, Takehara, Münn, Hofmann (?), Korzuschek, Salem (?), Erkilinc, Hodja, Bangert. - Es fehlen: Colak, Öztürk (beide Muskelfasseriss), Tyminski (Einblutung im Knie).