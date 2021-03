FC Gießen erkämpft sich Heim-Remis

Aykut Öztürk (l.) wird von Ylber Lokaj ins Straucheln gebracht. Foto: ben

GIESSEN - Regen, es donnerte sogar, dann wieder riss der Himmel auf und die Sonne zeigte sich: Das Wetter spielte verrückt während dieser Regionalliga-Partie am Samstagnachmittag im Waldstadion, aber nicht einmal die zwischendurch aufkommenden Windböen konnten daran rütteln, dass der FC Gießen seit Wochen gewissermaßen fast schon auf Unentschieden programmiert ist.

Das 1:1 (1:0) gegen den Bahlinger SC war das siebte Remis in den letzten zehn Matches. Weil zeitgleich Hessen Kassel gegen den FSV Frankfurt mit 2:1 gewann, büßte die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen zwar einen Rang in der Tabelle ein und ist nun auf Position 15 klassiert, baute seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz gleichwohl auf drei Zähler aus, da die TSG Hoffenheim im Duell der Bundesliga-Zweitvertretungen beim Spitzenreiter SC Freiburg mit 0:2 unterlag.

In intensiven wie unterhaltsamen 90 Minuten brachte Milad Salem die Hausherren in der 25. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß mit 1:0 in Front, für den Ausgleich zeichnete in der 63. Minute Rico Wehrle verantwortlich.