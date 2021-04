FC Gießen holt wieder nur einen Zähler

Sah mal wieder ein Unentschieden seiner Truppe: FCG-Trainer Daniyel Cimen. Archivfoto: ben

GIESSEN - Die Unentschieden-Serie des FC Gießen geht weiter: Am Ostersamstag endete die Regionalliga-Partie bei der SG Sonnenhof Großaspach mit einem 1:1-Remis. Mit diesem Resultat hatten zuvor auch die Heimauftritte gegen Bahlingen und die Mainzer U23 geendet, vielmehr noch war es die achte Punkteteilung in den vergangenen elf Partien.

Dadurch verpassten es die Rot-Weißen, Großaspach im Abstiegskampf abzuhängen. Immerhin reichte es zum Minimalziel, die fünf Punkte Vorsprung auf den ehemaligen Drittligisten zu halten. Weil der Bundesliga-Nachwuchs der TSG Hoffenheim zeitgleich mit 4:2 gegen Bayern Alzenau gewann, schrumpfte der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf einen Punkt.

Im Gastspiel bei den Aspachern verlieh das sehr frühe Führungstor durch Tim Korzuschek auf Vorarbeit von Johannes Hofmann und Michael Fink den Gießenern nicht den erhofften Schwung für das Offensivspiel im letzten Drittel. Zwar hatten sie das Geschehen bis zum Pausenpfiff über weite Strecken im Griff und das Ergebnis ging in Ordnung. 30 Meter vor dem Kasten der Hausherren, die nur wenig überzeugen konnten, war der FCG mit seinem Latein allerdings am Ende und wirkte in seinen Aktionen harmlos. Das galt auch für die zahlreichen Standardsituationen.

Der zweite Abschnitt begann mit dem Nackenschlag in Form des Ausgleichs in der 48. Minute. Im Anschluss an eine Ecke kam Michael Fink einen Schritt zu spät, der Kopfball von Kai Gehring wurde abgewehrt, doch im Getümmel konnte sich Torjäger Marvin Cuni die Kugel ohne entscheidende Gegenwehr zurechtlegen und zum 1:1 über die Linie befördern.

Die Cimen-Truppe schaffte es in der Folge nur selten, für Entlastung zu sorgen und das Pressing der SG auszuhebeln, wie es vor dem Seitenwechsel über Kombinationen hinten heraus gelungen war. Gegen den Ball fehlte mitunter der konsequente Zugriff. Großaspach war dem 2:1 ein gutes Stück näher als die Gießener, die allerdings die beste Gelegenheit verbuchten. Nach einer Freistoßhereingabe von Milad Salem entschärfte Keeper Mario Schragl den Kopfballaufsetzer von Innenverteidiger Marco Boras aus kurzer Distanz mit einer überragenden Parade (84.).

Weiter geht es am kommenden Samstag mit einer echten Herkulesaufgabe im Hessenderby gegen den Tabellenzweiten Kickers Offenbach im Waldstadion.