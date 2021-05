FC Gießen im Saison-Endspurt vor Zuschauern

Da sind sie wieder: die von Fans gefüllten Tribünen. Beim FC Gießen schon bald wieder Realität. Archivfoto: Ben

GIESSEN - Gießen (red). Es sind die Tage und Wochen der guten Nachrichten für Fußball-Regionalligist FC Gießen. Ist seit drei Wochen auf sportlicher Ebene der Klassenerhalt unter Dach und Fach, nimmt auch der Kader der anstehenden Saison ebenfalls mehr und mehr Konturen an. Und auch auf der operativen Ebene gibt es Positives zu berichten: In den verbleibenden beiden Saison-Heimspielen gegen den TSV Schott Mainz (29. Mai) sowie Hessen Kassel (12. Juni) darf der FCG wieder die Tore für Zuschauer öffnen - das erste Mal seit dem November-Lockdown im vergangenen Herbst. Damals verfolgten 181 Zuschauer die Heimpleite gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim (1:2).

Wie nicht anders zu erwarten, ist der neuerliche Besuch des Waldstadions an Voraussetzungen geknüpft: Ungeimpfte müssen etwa einen negativer Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Vollständig geimpfte sowie genesene Personen müssen ihren Impfausweis beziehungsweise einen Nachweis über die eigene Genesung vorweisen. Zudem sind sämtliche Besucher angehalten, ihren Personalausweis bei sich zu tragen. Darüber hinaus besteht auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht. Auch die Hygiene- und Abstandsregeln des Robert-Koch-Instituts sind einzuhalten.

Kapazität noch unklar

Wie viel Fans in den beiden Restpartien bis Saisonschluss die Steh- und Sitzplätze des Gießener Waldstadions füllen dürfen, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Der Grund: Noch halten die Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt an. Insbesondere die Frage, wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Plätzen sein sollten, muss noch beantwortet werden. Fest steht aber, dass das VIP-Zelt definitiv geschlossen bleibt.

Für die Verantwortlichen des FC Gießen beginnen die Vorbereitungen auf das anstehende Ligaspiel also mit einem Hochdruck, den man aus den vergangenen und tristen Monaten gar nicht mehr gewohnt ist. Hygienekonzept, Einlass, Durchführung, Lenkung des Besucherstroms, Ausgang sowie das leibliche Wohl: Es wartet ein logistisches Husarenstück, das kurzfristig gestemmt werden muss. Eine Aufgabe, die mit Blick auf die anstehende und sehnlichst erwartete Fan-Rückkehr aber gerne angenommen wird.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, Tickets gibt es am Donnerstag und Freitag an der Geschäftstelle in Watzenborn jeweils von 14 bis 18 Uhr oder am Spieltag an der Tageskasse. Die Eintrittspreise liegen bei 12 Euro pro Steh- und 20 Euro pro Sitzplatz.