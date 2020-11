FC Gießen in Quarantäne

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch wenn es noch keine offizielle Entscheidung gibt, wie es in der Fußball-Regionalliga Südwest weitergeht, ist klar: Der FC Gießen wird am Samstag so oder so nicht beim SC Freiburg II antreten. Das teilte Marco Vollhardt am Dienstagabend mit. So habe er eine Mitteilung vom Gesundheitsamt Gießen erhalten, dass sich die Mannschaft, nach dem Fall des positiv getesteten Spielers, bis einschließlich Sonntag in vorsorglicher Quarantäne befinde. Damit ist die Partie beim Tabellenführer passè.