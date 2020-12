Wegen eines Trauerfalls im direkten Umfeld des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger fällt das für Dienstagnachmittag angesetzte Meisterschaftsspiel am Haarwasen gegen den VfB Stuttgart II aus. Dies teilte der Verein am Montagmittag mit und bedankt sich dabei sowohl bei den Stuttgartern als auch dem Ligaverband, dass dieser kurzfristigen Absetzung sofort zugestimmt wurde. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Die Heimpartie des Spitzenreiters am Samstag um 14 Uhr an gleicher Stelle gegen den Tabellen-15. TuS Rot-Weiß Koblenz findet nach derzeitigen Stand wie geplant statt. (red)