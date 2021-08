FC Gießen: Knapper Sieg zum Saisonauftakt

Gießener Torjubel: Torschütze Trkulja (links) und Giuseppe Burgio bejubeln den späten Siegtreffer in Walldorf. Foto: Oliver Vogler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALLDORF/GIESSEN - Auftakt nach Maß für den FC Gießen in der Fußball-Regionalliga Südwest: Die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen kam im Gastspiel beim FC-Astoria Walldorf durch den späten Treffer von Kapitän Nikola Trkulja in der 83. Minute zu einem nicht unverdienten 1:0-Erfolg, der zugleich eine Premiere darstellt: Denn erstmals seit der Zugehörigkeit zur 4. Liga startete der FCG mit einem Sieg in die Spielzeit. 2019 und 2020 hatte es jeweils Niederlagen bei der SV Elversberg gegeben.

Ein Dreier, der den personell gebeutelten und im Umbruch befindlichen Gießenern - nur 16 Mann waren im Kader - im noch andauernden Findungsprozess gut tun wird. Die lediglich 328 Zuschauer im Dietmar-Hopp-Stadion sahen auf beiden Seiten nur wenige zwingende Torraumszenen. Die beste Gelegenheit für die Gäste besaß der Ex-Walldorfer Giuseppe Burgio eine Viertelstunde vor dem Ende. Die Astoria hatte zwar leichte Feldvorteile, konnte Gießens Keeper Frederic Löhe aber kaum prüfen. Dass bei der Cimen-Truppe Routinier Michael Fink nach seinem Muskelfaserriss rechtzeitig fit geworden war, wirkte sich deutlich bemerkbar auf die Stabilität in der Dreier-Abwehrkette aus. Im Spiel nach vorne zeigten die Rot-Weißen derweil deutlich mehr Verbesserungspotenzial. Zu Beginn des zweiten Abschnitts wurde binnen 180 Sekunden aus dem Elf gegen Elf ein Zehn gegen Zehn. Erst erhielt Gießens Youngster Dennis Owusu nach einem Foul die Ampelkarte (50.), dann beförderte Andreas Schön Trkulja zu Boden und flog ebenfalls vom Feld (53.). Das goldene Tor leitete der eingewechselte Benedict dos Santos ein, der den Ball klug auf die rechte Seite passte. Die Flanke von Kristian Gaudermann verlängerte ein Walldorfer per Kopf in den Rückraum, wo Trkulja mit feiner Technik und großer Übersicht unhaltbar für Schlussmann Paul Lawall abschloss. Am kommenden Samstag empfangen die Gießener zum Heimdebüt im Waldstadion den Bundesliga-Nachwuchs des FSV Mainz 05, der mit dem 3:1 über den VfR Aalen ebenfalls einen Sieg feierte.