FC Gießen siegt dank Jokertor

Gabriel Weiß (vorne) umspielt Torhüter Benjamin Reitz, trifft mit seinem Schuss aber nur das Außennetz. Foto: ben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach gut einer Stunde gekommen, in der 83. Minute den entscheidenden Treffer erzielt: Antonyos Celik hat Regionalligist FC Gießen durch sein spätes Tor gegen den FK Pirmasens den 1:0 (0:0)-Heimerfolg beschert.

Es war der erste Dreier nach zuvor fünf sieglosen Spielen (inklusive Hessenpokal gegen Drittligist Wehen Wiesbaden), durch den die Rot-Weißen nicht nur den FKP im Klassement überholt haben, sondern auch die TSG Hoffenheim II. Diesen 15. Rang bis zum Saisonende zu halten, zumindest aber 16. zu werden, das ist das Ziel des FCG: nämlich gemäß der ursprünglichen Abstiegsregelung sechs Mannschaften hinter sich zu lassen. Einher geht das mit der Messlatte, die 50-Punkte-Marke zu erreichen. Dafür fehlen nun in den verbleibenden vier Partien noch sieben Zähler.

Das Match stand auf des Messers Schneide, als der ebenfalls eingewechelte und im zentralen Mittelfeld eingesetzte Niclas Mohr mit einem leicht abgefälschten Pass den in der Winterpause vom Verbandsligisten TuBa Pohlheim verpflichteten Celik bediente. Der 26-Jährige behauptete sich in starker Bedrängnis und beförderte die Kugel in die Maschen.

Weiter geht es für den FC Gießen am kommenden Samstag mit dem vorletzten Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II, der aktuell Achter ist.