FC Gießen testet beim SV Waldhof Mannheim

GIESSEN - Der eine oder andere Viertligist, aber ansonsten kein Vergleich: Die Rede ist von den Parallelen, was die Testspielpartner des FC Gießen in der Gegenüberstellung mit der Vorsaison anbelangt. Insbesondere die ersten drei Matches der Vorbereitung haben es in sich, denn auf das große Highlight gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund vor 3700 Zuschauern im Waldstadion folgt heute die Partie beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Und am kommenden Dienstag gastiert die Elf von Trainer Daniyel Cimen bei der Frankfurter Eintracht. "Die Jungs sind in diesen Spielen extrem motiviert", sagt Cimen vor dem Doppelpack.

Wobei der FCG dem Ziel, in der Zeit bis zum Rundenbeginn möglichst schnell einen Kader von 20 Feldspielern beisammen zu haben, hinterher hinkt. "Klar, da wären wir gerne weiter", gibt Cimen zu, "wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Drei bis fünf Spieler wollen wir noch verpflichten und sind da auch guter Dinge." Beispielsweise ist der Bedarf in der Innenverteidigung nach wie vor da. Der 21-Jährige Tobias Reithmeir (vom SV Rödinghausen) und Ben-Luca Fisher (Eintracht Stadtallendorf) mit seinen 18 Jahren sind beide sehr jung, sie bezeichnet der Trainer als "sehr spannnend. Und sie haben schon nachgewiesen, dass sie die 4. Liga drauf haben." Etwas Routine im Abwehrzentrum wäre bei einem weiteren Transfer auf dieser Position sicher von Vorteil. "Eine gewisse Routine ist immer gut, aber darauf will ich mich nicht versteifen", sagt Cimen dazu. In Mannheim wird mit dem 21-Jährigen Niederländer Finn Berg, der in der Jugend von AZ Alkmaar ausgebildet und nach einem kurzen Engagement beim Oberligisten Greifswald auf Vereinssuche ist, allerdings ein Youngster getestet. Im Mittelfeld ist als Gastspieler erneut Matheus Beal am Ball sein, bei dem ehemaligen Offenbacher Leonidas Tilliudis (Sechser) war dies am Freitagnachmittag noch nicht sicher. Ausfallen wird wohl der angeschlagene Louis Münn. Für die Mannheimer ist es übrigens der letzte Probelauf vor dem Start in die 3. Liga, 1000 Zuschauer sind im kleinen Seppl-Herberger-Stadion (Anstoß 14 Uhr) zugelassen.