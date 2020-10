FC Gießen unterliegt Hoffenheims U23 mit 1:2

Gießens Johannes Hofmann (l.) im Zweikampf mit Robin Szarka von der TSG Hoffenheim U23. Der FC Gießen musste sich den Hoffenheimern mit 1:2 geschlagen geben. Foto: Ben Volkmann

GIESSEN - Rückstand angewachsen: Durch die 1:2 (1:2)-Niederlage gegen die U23 der TSG Hoffenheim liegt das rettende Ufer FC Gießen im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest jetzt fünf Zähler entfernt.

Vor den angesichts der in Gießen klare steigenden Corona-Inzidenzzahl lediglich zugelassenen 180 Dauerkartenbesitzer fanden die Hausherren im Waldstadion stark in die Partie und verzeichneten gleich in der vierten Minuten eine dicke Einschussgelegenheit durch Johannes Hofmann, der frei auf Luca Dante Philipp zu lief, aber im Hoffenheimer Schlussmann scheiterte. Eine Szene, in der sich wieder einmal die mangelnde Chancenverwertung des FCG zeigte.

Die insbesondere technisch hochtalentierten Gäste stellten die Gießener, bei denen Neuzugang Niclas Mohr in der Anfangsformation stand, anschließend mit schnellem Kombinationsfußball vor große Probleme. Keeper Frederic Löhe parierte in der 13. Minute den Schuss von Luis Gerlich, doch Chinedu Ekene traf im zweiten Versuch zum 1:0 für die TSG. Nach einer halben Stunde erhöhte Alfons Amade auf 2:0. Aykut Öztürk verwandelte einen von Fabian Rüth an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 1:2 (36.). Bis zum Seitenwechsel verbuchten die Mannen von Trainer Daniyel Cimen den einen oder anderen herausgespielten Angriff und Abschluss, im zweiten Abschnitt fehlten allerdings die Mittel in der Vorwärtsbewegung, um gefährlich zu werden, nahezu komplett. Daran änderte auch die Einwechslung von Stoßstürmer Marcel Mansfeld nichts, der wie Mohr erst unter der Woche verpflichtet worden war.

Der Bundesliga-Nachwuchs geriet kaum in die Bredouille, den knappen Vorsprung aus der Hand zu geben. Gießens zwingendste Aktion vergab Nikola Trkulja, bezeichnenderweise mit einem Freistoß, in der 90. Minute. Weiter geht es für den FC Gießen im Marathon-Programm bereits am Dienstag mit dem Gastspiel beim VfR Aalen.