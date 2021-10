Freude übers Tor, Ärger über Chance

Donny Bogicevic. Foto: Ben

GIESSEN - Ich habe mich schon darüber gefreut, der Mannschaft mit meinem Tor geholfen zu haben, einen Punkt mitzunehmen. Aber ich habe mich mehr über die vergebene Chance bei dieser Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Torwart geärgert. Da habe ich den Ball nicht gut mitgenommen." Donny Bogicevic ist hin- und hergerissen, wenn er an die Regionalliga-Partie bei der SG Sonnenhof Großaspach vom vergangenen Dienstagabend denkt. Da hatte er dem FC Gießen mit seinem Treffer den 1:1-Ausgleich beschert, der später den Endstand bedeuten sollte, in der 83. Minute allerdings die große Gelegenheit verpasst, den Siegtreffer folgen zu lassen.

Die 300 Kilometer lange Busfahrt, das gibt er offen zu, beschäftigte ihn diese Szene. Und auch am Mittwochmorgen noch. Dann schloss der 19-Jährige damit ab, denn "es bringt ja nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen." Abhaken und um Samstag gegen den VfB Stuttgart II besser machen - das ist das Motto von Bogicevic, der aus Odenhausen bei Lollar stammt und über den VfB 1900 Gießen und die TSG Wieseck beim thüringischen Traditionsclub RW Erfurt landete. "Das Internat ist dort direkt neben der Schule, mit dem Fußball ließ sich das super verbinden", schildert der zentrale Mittelfeldspieler die Beweggründe für den Wechsel 2018.

Dort absolvierte er dann auch einige Matches für die in die Oberliga abgestürzten Erfurter, die nach wie vor ein immenses Faninteresse hervorrufen: "Das war sicher etwas Besonderes, vor 3500 Zuschauern in einem Stadion aufzulaufen, das sicher auch für die zweite oder dritte Liga infrage käme." Weil coronabedingt unterhalb der 4. Liga von Oktober an der Ball ruhte und letztlich nicht absehbar war, ob und wie sich das dauerhaft wieder ändern würde, entschied sich Bogicevic im Sommer zum Wechsel zurück in die Heimat und zum FCG. Dabei spielte natürlich eine wesentliche Rolle, sich in der Regionalliga und damit an der Schnittstelle zum Profibereich Fuß fassen zu wollen. Nach seinem zweiten Saisontor ist er weiter dabei, sich an die neue Klasse zu gewöhnen. Es sei zu früh, davon zu sprechen, dass er schon "angekommen" sei: "Das Niveau ist ganz anders. Der körperliche Einsatz, da musst du dich durchsetzen. Außerdem läuft alles viel schneller ab, du hast nicht so viel Zeit."

VFB WUNDERTÜTE Wenn der FC Gießen den VfB Stuttgart II empfängt, lohnt es sich, einen Blick auf das Torverhältnis zu werfen. Gegensätzlicher geht es kaum: Denn die im Volksmund als knausrig geltenden Schwaben geizen mit Toren nicht - übrigens auf beiden Seiten. 42 Treffer sind bei Partien mit ihrer Beteiligung gefallen, das bedeutet Ligahöchstwert. War der FCG dabei, hat es bisher lediglich 17 Mal geklingelt. Nur bei den Offenbacher Kickers ist rein toremäßig noch weniger los. Der FC Gießen muss sich auf den stärksten Angriff einstellen und hat zugleich die rein statistisch gesehen schwächste Defensive vor der Brust. Dementsprechend bezeichnet Trainer Daniyel Cimen den VfB als "kleine Wundertüte mit enorm viel Potenzial." Zwar ist Champions-League-Sieger Holger Badstuber inzwischen in der Schweiz beim FC Luzern aktiv, gleichwohl verfügen die Stuttgarter neben ihren zahlreichen Talenten auch über erfahrene Kicker. Allen voran Mittelstürmer Sven Schipplock, der im Sommer nach 181 Bundesliga-Einsätzen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt war. Beim FCG wird höchstwahrscheinlich Benedict dos Santos wieder dabei sein, ebenso Innenverteidiger Tobias Reithmeir nach Gelbsperre. Fehlen werden dagegen weiter Nejmeddin Daghfous und Giuseppe Burgio, bei den Japanern Takero Itoi und Rynosuke Takehara fehlt nach wie vor das Visum. Zählbares ist das Ziel, am besten ein Dreier, auch um mit einem Erfolgserlebnis und nach Möglichkeit attraktivem Fußball Werbung in eigener Sache zu betreiben. Mehr als die 700 Zuschauer gegen Steinbach haben den Weg bislang noch nicht gefunden. Trübe Aussichten vor Herbst und Winter - die Mannschaft könnte mit einem Sieg nach dem Aufwärtstrend zuletzt aber positiv auf sich aufmerksam machen. (thos)

Bogicevic habe einen harten Einstand gehabt, sagt sein Trainer Daniyel Cimen. Am zweiten Spieltag brachte er den 19-Jährigen gegen die U 23 des FSV Mainz 05 und tauschte ihn nach 45 Minuten leistungsbedingt aus. Cimen: "Da war er ein Stück weit überfordert, allerdings hat er danach im Training eine tolle Reaktion gezeigt. Seine Fähigkeiten und sein Potenzial bringt er immer mehr auf den Platz, wenn auch noch nicht über einen langen Zeitraum, aber das kann auch nicht verwundern in diesem Alter. Was er aber macht, hat Hand und Fuß."

Im Duell mit dem Tabellensiebten Stuttgart will Bogicevic daran anknüpfen - wie das gesamte Team an die Vorstellungen gegen Steinbach (1:3) und Großaspach. Bogicevic: "Das waren zwei gute Spiele von uns und wir haben gesehen, was wir können. Einzig die Tore fehlen." Die sollen heute her, um den vorletzten Rang im Klassement zu verlassen. Bogicevic glaubt an die "gute Chance darauf, drei Punkte mitzunehmen, wenn wir konsequenter im Abschluss sind." Reizvoll findet er das Aufeinandertreffen mit dem Bundesliga-Nachwuchs auch aus dem Blickwinkel, dass er als Youngster sich mit den vielen Talenten auf Stuttgarter Seite messen kann: "Es ist schön, gegen diese zweiten Mannschaften zu spielen. Da kann man das Niveau der jungen Spieler vergleichen." Über diesem interessanten Nebenaspekt steht für Bogicevic natürlich der Erfolgshunger. Und da ist es egal, ob der Gegner jugendlich daherkommt oder mit jeder Menge Erfahrung. Gießen braucht jeden Zähler.