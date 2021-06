Gaudermann ein Gießener

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kristian Gaudermann kehrt zur alten Wirkungsstätte zurück. Der gelernte Rechtsverteidiger war in der abgelaufenen Saison Spielführer bei dem Ligakonkurrenten TSV Eintracht Stadtallendorf und wechselt vom Absteiger zum FC Gießen. Der 25-Jährige war beim VfB 1900 Gießen und in der Jugend der TSG Wieseck aktiv. "Beim FC Gießen zu spielen bedeutet für mich nicht nur eine neue persönliche Herausforderung, sondern auch die Möglichkeit in meiner Heimatstadt zu spielen," sagt Kristian Gaudermann. Foto: Hahn/FCG