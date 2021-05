Gießener Junge künftig beim FCG am Ball

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (rd). Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim FC Gießen. Nach Giuseppe Burgio hat der Fußball-Regionalligist den nächsten Neuzugang zu vermelden: Mit Dennis Owusu konnte ein gebürtiger Gießener verpflichtet werden. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, bevorzugt auf der rechten Seite eingesetzt, wurde in Wieseck, beim FSV Mainz 05 und bei der U 19 des SV Darmstadt 98 an den Seniorenfußball herangeführt und war zuletzt bei der Spvgg Greuther Fürth II aktiv, wo er aufgrund der Corona-Pause allerdings nur vier Regionalligaspiele absolvierte. Jetzt zieht es denn 1,73 m großen Owusu in seine Heimat zurück.

"Dennis ist ein dynamischer und athletischer Spieler, der auf der rechten Seite offensiv wie defensiv einsetzbar ist. Wir wollen ihm dabei helfen, sein Potenzial zu entfalten und ich freue mich auf die Zusammenarbeit" sagt Cheftrainer Daniyel Cimen zum nächsten Neuen in Rot-Weiß.