Gießens Elfmeterkiller Löhe: "Es ist eine Frage des Willens"

Auch nach dem zweiten Remis in Serie hadert der Fußball-Regionalligist mit der Effizienz. Der Keeper des FCG, der das 1:1 in Balingen am Ende sichert, wählt danach deutliche Worte.

Von Thomas Suer