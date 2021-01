Gino Parson verstärkt den FC Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der FC Gießen setzt auf Routine. Nach der Verpflichtung von Ex-Profi Michael Fink tritt nun auch Gino Parson für den Fußball-Regionalligisten an. Der 41-Jährige kommt von Liga-Rivale Eintracht Stadtallendorf, wo er als Co-Trainer und Spieler fungierte, zuletzt aber kaum noch Einsatzzeiten hatte. Der Notvorstand des FC Gießen, Turgay Schmidt, lobte die große Erfahrung Parsons und hofft, dass dieser den jüngeren Akteuren weiterhelfen kann. Der Routinier lief in der Vergangenheit schon desöfteren für den VfB 1900 auf und kehrt damit an alte Wirkungsstätte zurück.

Der FC Gießen hat am vergangenen Sonntag das Training wieder aufgenommen und bereitet sich auf den Restrundenstart vor. Am kommenden Samstag steht das brisante Mittelhessen-Derby und Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger (14 Uhr, Waldstadion) auf dem Programm. Am 12. Januar gastiert das abstiegsbedrohte Team (19 Uhr) beim FSV Mainz 05 II. Bei beiden Spielen kann bereits der zweite Winter-Neuzugang, Michael Fink, mitwirken, mit dessen Comeback sich besonders große Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt verknüpfen.

Fink bleibt parallel Trainer beim FC Hanau. Da beim Fußball-Hessenligisten derzeit allerdings Corona-bedingt der Spielbetrieb ruht, kann sich der Ex-Profi ganz auf sein Engagement bei den Gießenern konzentrieren.