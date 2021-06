Hendrik Starostzik zum KSV Hessen Kassel

Künftig ein Löwe: Hendrik Starostzik. Foto: KSV

GIESSEN/KASSEL - Hendrik Starostzik, der am Wochenanfang beim FC Gießen seinen Vertrag aufgelöst hatte, wechselt zum Regionalliga-Konkurrenten KSV Hessen Kassel. Starostzik erhält bei den Löwen einen Zweijahresvertrag. "Mit Hendrik Starostzik gewinnen wir einen lautstarken Führungsspieler, der unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen wird. Er wird den Weggang von Robin Urban kompensieren", sagte KSV-Vorstand Jens Rose zur Verpflichtung des Gießener Kapitäns, der in 30 von 42 möglichen Spielen für die Elf von Daniyel Cimen am Ball und gemeinsam mit dem jungen Marco Boras in der Innenverteidigung einer der Garanten für den Klassenerhalt war.

"Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel nach Kassel geklappt hat. Das ist in der Regionalliga ein namhafter Verein mit einer großen Fankultur", freut sich der gebürtige Marburger auf sein Engagement in Nordhessen.