Hessenderby im September im Waldstadion

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die ersten neun Spieltage stehen fest: Die Fußball-Regionalliga Südwest startet am 14. August in die Saison 2021/22 und hat nun die genauen Anstoßzeiten bekannt gegeben. Dabei muss der FC Gießen zum Auftakt an eben diesem 14. August (14 Uhr) bei Astoria Walldorf antreten.

Das erste Heimspiel im Waldstadion wird in der Woche darauf ebenfalls um 14 Uhr gegen die Bundesliga-Reserve des FSV Mainz 05 ausgetragen. Um die närrischen Tage komplett zu machen, geht es bereits drei Tage später erneut gegen Mainz, diesmal allerdings heißt der Gegner TSV Schott.

Der Höhepunkt des Auftaktprogramms steht am 25. September an. Dann kommt der TSV Steinbach Haiger zum Mittelhessen-Derby ins Gießener Waldstadion. Eine Begegnung, die zumeist für spannenden Fußball steht.

Saisonstart

Sa., 14. August (14:00): FC Astoria Walldorf - FC Gießen

Sa., 21. August (14:00): FC Gießen - FSV Mainz 05 II

Di., 24. August (19:00): TSV Schott Mainz - FC Gießen

Sa., 28. August (14:00): FC Gießen - FK Pirmasens

Sa., 4. September (14:00): Bahlinger SC - FC Gießen

Sa., 11. September (14:00): FC Gießen - TSG Balingen

Di., 14. September (19:00): VfR Aalen - FC Gießen

Sa., 25. September (14:00): FC Gießen - TSV Steinbach Haiger