Höchster Saisonsieg für den FC Gießen

Gegen FC-Astoria Walldorf erzielte der FC Gießen seinen bisher höchsten Sieg der laufenden Saison. Foto: Ben Volkmann

WALLDORF/GIESSEN - Lediglich ein Törchen hatte der Abstand des FC Gießen als 16. des Klassements auf den ersten Abstiegsplatz, eingenommen von der SG Sonnenhof Großaspach, vor dem aktuellen Spieltag der Regionalliga Südwest betragen. Nach den 90 Minuten rangieren die Rot-Weißen auf Platz 14 und haben drei Zähler und acht Treffer Vorsprung auf den ehemaligen Drittligisten. Ausschlaggebend war neben der 0:4-Klatsche der Aspacher gegen den mittelhessischen Rivalen TSV Steinbach Haiger ganz wesentlich der eigene 3:0-Erfolg über den Tabellen-19. FC-Astoria Walldorf.

"Es hört sich klarer an als es war", sagte Trainer Daniyel Cimen zum höchsten Saisonsieg seiner Mannschaft, deren Start ins Match holprig verlief, die dann aber nach etwa 20 Minuten besser in die Partie fand. Als Dosenöffner, wenngleich die Gäste anschließend eine kleine Drangphase hatten, erwies sich Tim Korzuscheks 1:0 gleich nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute. Der 22-Jährige nagelte die Kugel mit Wucht unter die Latte.

Mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gießener das Geschehen in den Griff und nutzten die sich bietenden Räume, insbesondere auch dank des eingewechselten Ali Ibrahimaj, für das 2:0 und 3:0. Erst setzte sich der ehemalige Uerdinger auf rechts durch und bediente Ryunosuke Takehara, der aus kurzer Distanz seine Tor-Premiere für den FCG feiern durfte (66.). Und in der 83. Minute markierte Aykut Öztürk auf Vorlage von Ibahimaj den Endstand.