In Halbzeit eins legt FC Gießen Grundstein für den Sieg

GIESSEN - Den Aufwärtstrend bestätigt und den dritten Saisonsieg eingefahren: Am Samstagnachmittag hat der FC Gießen sein Heimspiel in der Regionalliga Südwest mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart II gewonnen und verbesserte sich damit in der Tabelle vom vorletzten auf den 15. Rang.

Vor der erneut spärlichen Kulisse von lediglich 300 Zuschauern legten die Gießener den Grundstein für den Dreier vor dem Seitenwechsel. Insbesondere in der ersten halben Stunde hätte der FCG mit drei, wenn nicht gar vier Toren vorne liegen können beziehungsweise müssen. So stand es durch die Treffer von Dennis Owusu auf Zuspiel von Ko Sawada (8.) und den Flachschuss von Donny Bogicevic zur Halbzeit 2:0 für die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen.

Die zuvor schwachen Stuttgarter zeigten in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht und verkürzten in der 57. Minute in Person von Alou Kuol auf 1:2. Den knappen Vorsprung brachten die Gießener dann über die Zeit.

Nächster Gegner ist am kommenden Samstag auswärts der FSV Frankfurt, der als 13. lediglich einen Zähler mehr auf seinem Konto hat.