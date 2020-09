Kämpferischer FC Gießen bleibt punktlos

Gabriel Weiß (r.) setzt sich in dieser Szene gleich gegen zwei Gegenspieler durch: Marcel Carl (l.) und Philipp Schuck (m.). Foto: Ben

GIESSEN - Es war ein großer Kampf, den der FC Gießen zum Heimauftakt der Saison in der Regionalliga Südwest am Samstagnachmittag lieferte. Bis zur Schlussviertelstunde lagen die Mannen von Trainer Daniyel Cimen mit 1:0 gegen den FC Homburg, der als Kandidat für eine Platzierung im Spitzenfeld gilt, in Führung.

Mehr als eine Halbzeit musst der FCG in Unterzahl agieren, nachdem der diesmal in einigen Zweikämpfen unglücklich agierende Kapitän Jure Colak in der 38. Minute die Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels gesehen hatte. Zu zehnt verteidigten die Hausherren vor 495 Zuschauern (zugelassen waren Corona bedingt 515) mit jeder Menge Einsatzwillen den hauchdünnen Vorsprung, den Tim Korzuschuk bereits in der fünften Minute auf Flanke von Milad Salem und nach sehenswerter Vorarbeit von Aykut Öztürk und Gabriel Weiß per Kopf erzielt hatte.

Dem Druck der Gäste konnten die Rot-Weißen im Laufe des zweiten Durchgangs nicht mehr genug Entlastungsaktionen entgegensetzen. In Minute 76 landete die Kugel bei Marcel Carl, der den Ausgleich besorgte. Beim Treffer zum 2:1 für die Saarländer fünf Zeigerumdrehungen vor dem Ende reagierten Louis Münn, Weiß und der eingewechselte Jann Bangert zu zögerhaft und ließen Carl gewähren, dessen Hereingabe ausgerechnet der Ex-Gießener Damjan Marceta über die Linie drückte.

Chance zum Ausgleich bleibt ungenutzt

Danach hatte die Cimen-Truppe allerdings noch die Riesenchance zum Remis. Der überragende Aykut Öztürk, der defensiv wie offensiv unermüdlich ackerte, bediente Bangert, der elf Meter vor dem Homburger Gehäuse stand und auch den Raum hatte, um sich die Kugel auf seinen starken rechten Fuß zu legen. Stattdessen verzog der 23-Jährige überhastet mit links.