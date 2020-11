Ligatauglichkeit bewiesen, Treffsicherheit aber nicht

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bei aller Diskussion um das Thema Saisonunterbrechung in der Regionalliga Südwest: Der FC Gießen bietet rein sportlich auch so genug Gesprächsstoff. Da ist der Auftritt am vergangenen Freitag bei der TSG Balingen mit seinem dramatischen wie ärgerlichen Ende für die Gießener. Mit dem allerletzten Aufgebot angetreten und lediglich drei Feldspielern auf der Ersatzbank, vergab die Truppe von Trainer Daniyel Cimen, wie so häufig in dieser Runde, wieder einmal einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten. Trotzdem führte sie durch das Tor von Tim Korzuschek bis in die 96. Minute hinein mit 1:0. Dann wurde Aykut Öztürk aus kurzer Distanz unglücklich "abgeschossen", der Schiedsrichter erkannte auf Handspiel. Eine harte, aber keine falsche Entscheidung. Daniel Seemann bezwang Frederic Löhe zum 1:1 und entriss den Gästen den eminent wichtigen Sieg quasi in letzter Sekunde. "Die Enttäuschung war sehr groß. Wir sind erneut zweimal alleine aufs Tor gelaufen und die Balinger hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn wir nach 55 Minuten mit 3:1 geführt hätten. Etwa nach einer Stunde haben bei uns die Kräfte nachgelassen, aber wir haben uns trotzdem in alles reingeschmissen. Allein dafür hätte ich den Jungs den Dreier gegönnt", blickt Coach Cimen zufrieden auf die Leistung, aber nicht auf das Ergebnis zurück.

Ergo: Nach elf Partien steckt der FCG als Vorletzter im Tabellenkeller und hat fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Doch es gibt einige Aspekte, die dem Trainer und seiner Mannschaft Mut machen. "Den VfR Aalen und teilweise die U 23 der TSG Hoffenheim ausgenommen, haben wir in keinem Spiel enttäuscht oder sind brutal untergegangen", meint Cimen. Bei Betrachtung der einzelnen Partien lässt sich feststellen: Fünf bis sechs Punkte mehr wären für die Gießener realistisch drin gewesen. Platzverweise wie die unnötige und sehr früh kassierten Ampelkarten von Jure Colak gegen den FC Homburg und Sascha Heil beim Bahlinger SC sowie die mangelhafte Effektivität im Abschluss insbesondere bei den oft vorhandenen Großchancen führten dazu, dass eben nicht 13 oder 14 Zähler und damit eine Position zwischen Rang 13 und 16, über dem berühmten Strich, zu Buche stehen. "Wir haben die Möglichkeit, die Klasse zu halten, wenn wir gewisse Dinge abschalten", erklärt Cimen. Abzuwarten bleibt freilich, wann der FC Gießen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wieder die Gelegenheit dazu bekommen wird.