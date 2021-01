Livestream macht's möglich: Vom Wohnzimmer ins Waldstadion gucken

251 Abos waren es gegen den TSV Steinbach-Haiger, 145 gegen Eintracht Stadtallendorf. "Die Zahlen sind ok", sagt Daniel Kriegler von der Medienagentur "Wearehype", der die Übertragung des Sportevents auch (noch) als Versuchsfeld ansieht. Gegen Steinbach hat es die in Hohenahr angesiedelte Agentur hochprofessionell aufgezogen, war mit sechs Kameras und einem Tontechniker vor Ort."So einen Aufwand kann man natürlich nicht immer leisten", so Kriegler, der aber "einfach Erfahrungen sammeln will in Sachen live Fußball", weil er das nicht nur in Coronazeiten als zukunftsträchtiges Feld sieht. Auch wenn es - bei fünf Euro Gebühr - momentan natürlich (noch) nichts zu verdienen gibt. Werner Damm hatte gegen Steinbach ("Das hat mich tierisch geärgert, das darf nicht passieren") von "Insolvenzverwalter" nicht "Notvorstand"" gesprochen. Damm hat sich bei Turgay Schmidt entschuldigt, das Problem ist ausgeräumt - Bayern Alzenau kann (gestreamt) kommen.

