Misslungene Generalprobe für dem Saisonstart

GIESSEN - Niederlage im letzten Testspiel: Eine Woche vor dem Saisonauftakt in der Regionalliga Südwest mit dem Gastspiel beim FC Astoria Walldorf hat der FC Gießen bei West-Viertligisten Rot-Weiss Ahlen glatt mit 0:3 (0:1).

FC Gießen 3:0

"Wir haben es dem Gegner bei den Gegentoren zu leicht gemacht, das zieht sich so durch die gesamte Vorbereitung", resümierte Gießens Coach Daniyel Cimen und ergänzte: "Wir müssen schnell die individuellen Fehler abstellen und es im Aufbau anders machen. Den Aufbau von hinten heraus spielerisch zu gestalten, war allerdings auch eine Vorgabe von mir. Wir haben einiges noch einmal ausprobiert, dieses Risiko werden wir in Walldorf nicht eingehen. Nach vorne war das insgesamt ordentlich, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass uns jetzt und auch im Duell mit Wuppertal gegen zwei andere Regionalligisten kein Tor gelungen ist."

Eine wirkliche Generalprobe konnte die Partie im Münsterland schwerlich sein. Durch einige Verletzungen und im Lauf der Vorbereitung getätigte Neuverpflichtungen hat sich noch kein endgültiges Bild herauskristallisiert, das Team befindet sich nach wie vor im Findungsprozess. Schmerzlich vermisst wurde in Ahlen vor allem Routinier Michael Fink. Mitte der Woche wird sich entscheiden, ob der 39-Jährige nach seinem Muskelfaserriss für den Meisterschaftsauftakt als eminent wichtiger Stabilisator der Dreier-Abwehrkette zur Verfügung stehen wird. Der Trend ist allerdings positiv, dass Fink grünes Licht für einen Einsatz geben wird.

Im Wersestadion hatte Gießen Probleme mit dem Pressing der Gastgeber und leistete sich einige fatale Ballverluste. So Offensivmann Ko Sawada, der erneut als Probespieler dabei war und noch unter Vertrag genommen werden könnte, in der 19. Minute. Im Anschluss rutschte Leonidas Tiliudis, der ansonsten in der Innenverteidigung einen ansprechenden Eindruck hinterließ, weg. Timon Schmitz schoss zum 1:0 für Ahlen ein.

In der Offensive sorgten Ko Sawada (15.) und Tiliudis (35.) vor dem Seitentausch mit Kopfbällen für Gefahr, der umtriebige Stürmer Giuseppe Burgio scheiterte auf Vorarbeit des erst am Freitag verpflichteten Nikita Marusenko, der im defensiven Mittelfeld neben dem von Cimen zum Kapitän ernannten Nikola Trkulja keine Anlaufschwierigkeiten zeigte, an Keeper Martin Velichkov (26.). Für Marusenko kam in der 64. Minute mit Benedict Dos Santos übrigens auch der zweite Freitagstransfer zu seinem Debüt.

Nach einigen Wechseln zum zweiten Abschnitt hin kassierte der FCG in einer schwachen Anfangsphase die Treffer zwei und drei. Zwar leitete der pfeilschnelle Dennis Owusu mit einer Flanke eine zwingende Möglichkeit von Marusenko ein (48.), war dann aber am 0:2 und 0:3 beteiligt. Bei der Ballannahme versprang ihm die Kugel, Owusu brachte Gianluca Marzullo zu Fall, der vom Kreidepunkt aus Frederic Löhe bezwang (52.).

Wenig später mündete ein Fehlpass von Owusu im 3:0 durch erneut Marzullo (58.), wobei es Gießens Ben-Luca Fisher im Zentrum am Zugriff auf den Schützen haperte. In der Schlussphase küsste ein Abschluss der Ahlener noch den Querbalken.

FC Gießen: Löhe - Gaudermann (46. Owusu), Fisher, Tiliudis (46. Münn), Reithmeir, Lo Scrudato (46. Takehara) - Marusenko (64. Dos Santos), Trkulja - Sawada (46. Daghfous), Burgio (64. Bogicevic), Ibrahimaj (77. Beal).