Mit mehr Gier mehr Offensivdrang entwickeln

Kein Grund, das Trikot zu essen: Tim Korzuschek nach Abpfiff in Elversberg.

Giessen (thos). Die Story wäre auch zu schön gewesen: Verletzungsbedingt lag der letzte Einsatz von Tim Korzuschek in der Regionalliga Südwest bis zum vergangenen Dienstag über ein Jahr zurück. Und ausgerechnet der 22-Jährige hatte beim Saisonauftakt des FC Gießen beim Titelkandidaten Nummer eins, SV Elversberg, in der 78. Minute den 1:1-Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber mit seinem Lupfer an Keeper Frank Lehmann, sodass es bei der knappen 0:1-Niederlage blieb, die unter dem Strich dem Spielverlauf entsprach. Es war ein respektabler Auftritt der Gießener im Saarland, der Mut macht für das Marathon-Programm mit 22 Mannschaften und sechs Absteigern.

FC Gießen - FC Homburg

(Samstag, 14 Uhr)

Dennoch besteht vor dem nächsten Match am Samstag gegen den FC Homburg nicht die Gefahr, dass sich die Mannen um Trainer Daniyel Cimen zu sehr auf die Schultern klopfen. "Wir haben den Jungs vermittelt, dass das eine gute Defensivleistung gewesen ist, wir allerdings nach vorne etwas verändern müssen, wobei der Gegner auch nicht jede Woche vom Kaliber Elversbergs ist. Aber das Team sieht das ohnehin ähnlich, die sind nicht mit einem zufriedenen Gefühl in die Tage gegangen, sondern haben sich geärgert. Wir müssen die Gier entwickeln, dann auch etwas mitzunehmen."

Zählbares soll am Besten bereits gegen die Homburger her. Der ehemalige Bundesligist hatte Schwierigkeiten kurz vor Beginn der Sommervorbereitung. Trainer Jürgen Luginger wechselte kurzfristig zum 1. FC Saarbrücken und wurde durch Matthias Mink ersetzt, den man in Mittelhessen aus seiner Zeit beim TSV Steinbach Haiger gut kennt. Zudem sah der Kader quantitativ anfangs recht dürftig aus, doch inzwischen hat der Club nachgerüstet. Im Landespokal unterstrichen die Homburger, dass auch in dieser Runde mit ihnen zu rechnen ist. Sie schlugen Drittligist Saarbrücken glatt mit 3:0 und unterlagen im Finale erst im Elfmeterschießen in Elversberg. "Das zeigt die Qualität, die sie haben. Vor allem in der Offensive mit Sommer, Carl und Dullek und auch dahinter im Mittelfeld mit di Gregorio, Göcer und Lienhard sowie hinten Maier", bekundet Cimen Respekt vor den Grün-Weißen. Trotzdem wird er seine Elf vor heimischem Publikum offensiv orientierter auf den Rasen schicken. "Da werden wir deutlich mehr Spieler mitnehmen", kündigt der 35-Jährige an, der sich noch überlegt, ob er ein oder zwei frische Akteure bringen wird. Kapitän Jure Colak, Milad Salem und Tim Korzuschek haben zwar leichte Blessuren, sollten aber zur Verfügung stehen. Johannes Hofmann, langjährige Stammkraft, wird wohl mit Trainingsrückstand weiter fehlen. Er hatte in der Vorbereitung krankheitsbedingt eine Woche verpasst. Vieles deutet auf den 18er Kader aus Elversberg hin. Verfolgen dürfen die 90 Minuten Corona bedingt übrigens 515 Zuschauer. Der Einlass ist ab 12.30 Uhr, der FCG bittet um frühzeitig Erscheinen, um Schlangen an den Eingängen zu vermeiden. Außerdem wird gebeten, den Personalausweis bereitzuhalten, da eine Ausweiskontrolle stattfinden wird.

Aufgebot FC Gießen: Löhe, Sahin - Weiß, Colak, Starostzik, Mateus, Markovic, Heil, Trkulja, Takehara, Münn, Korzuschek, Tyminski, Erkilinc, Salem, Hodja, Bangert, Öztürk.