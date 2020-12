Mittelfeldmotor Hofmann im Krankenhaus: FC Gießen bei Mainz II abgesagt

Aufgrund eines medizinischen Notfalls bei Mittelfeldspieler Johannes Hofmann geht der FC Gießen früher als gedacht in die Winterpause. Archivfoto: Ben

GIESSEN - Schocknachricht am Tag vor Weihnachten vom Regionalligisten FC Gießen. Nach Information von Turgay Schmidt, Notvorstand beim FCG, wurde Mittelfeldspieler Johannes Hofmann am Mittwochvormittag per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 25-Jährige, so Schmidt weiter, sei kollabiert, soll aber später wieder das Bewusstsein erlangt haben. Die für Mittwochnachmittag angesetzte Auswärtspartie bei der U23 des FSV Mainz 05 wurde im Einvernehmen mit dem Gastgeber und der Regionalliga Südwest GbR abgesagt. Schmidt: "Die Mannschaft befindet sich unter Schock und konnte unter diesen Voraussetzungen natürlich nicht spielen. Wir wünschen Johannes und seiner Familie alles erdenklich Gute." Das Match in Mainz soll am 12. Januar, einem Dienstag, nachgeholt werden. Durch den 4:2-Erfolg des TSV Schott Mainz waren die Gießener am Dienstagabend noch einmal um eine Position nach hinten gefallen und überwintern auf dem 21. und vorletzten Tabellenrang. Der Rückstand auf das rettende Ufer, sprich Platz 16, beträgt fünf Punkte.

Fortgesetzt wird die Mega-Saison bereits am 9. Januar mit dem Derby gegen den TSV Steinbach Haiger. Bis Mitte Juni stehen noch sage und schreibe 27 Partien auf dem Programm des FC Gießen.