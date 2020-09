Nach dem ersten Dreier kassiert FC Gießen die dritte Pleite

Sah am Samstag eine knappe Niederlage seiner Mannschaft: FCG-Trainer Daniyel Cimen. Archivfoto: Patrick Scheiber/Kegler

GIESSEN - Dritte Saisonniederlage für den FC Gießen in der Regionalliga Südwest: Eine Woche nach dem ersten Dreier durch den 3:2-Erfolg über Rot-Weiß Koblenz unterlagen die Mannen von Trainer Daniyel Cimen beim FSV Frankfurt mit 0:1.

Die Gäste fanden gut in die Partie und hätten auch durchaus in Front gehen können, ehe etwa ab Mitte des ersten Durchgangs die Frankfurter zunehmend das Zepter übernahmen und sich quasi mit dem Pausenpfiff durch das einzige Tor des Nachmittags belohnten. Muhamed Alawie stand bei einem Eckstoß am langen Pfosten unbedrängt und köpfte die Kugel in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Geschehen zunächst ohne nennenswerte Höhepunkte vor sich hin. Das änderte sich mit der Ampelkarte für Frankfurts Ahmed Azaouagh in der 64. Minute wegen wiederholten Foulspiels. Gießen hatte in der Folge zwei zwingende Gelegenheiten zum Ausgleich. Zunächst verpasste Hendrik Starostzik per Kopf das Gehäuse nur knapp (72.), dann vergab Jann Bangert eine riesige Doppelchance. Er scheiterte im ersten Versuch an FSV-Keeper Daniel Endres, der den Nachschuss Bangerts aus kurzer Distanz bravourös entschärfte (82.), sodass es beim hauchdünnen 0:1-Rückstand der Gießener bis zum Ende blieb.