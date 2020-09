Nikola Trkuljas spannende Herausforderung

Nikola Trkulja (29) begann mit dem Fußballspielen in der Jugend des SSV Ulm. Danach zog es ihn in den Nachwuchs von Bayern München sowie zur zweiten Mannschaft von 1860 München. Über den serbischen Club FK Sopot Belgrad kehrte er 2012 zum SSV Ulm zurück, ehe er sich schließlich dem Nordost-Regionalligisten TSG Neustrelitz anschloss. Ab Januar 2016 spielte Nikola Trkulja für den TSV Steinbach, im Winter 2019/20 ging die Reise weiter zum Oberligisten Stuttgarter Kickers, für den er Corona-bedingt aber nur eine Partie absolvierte. Als Marco Vollhardt, Teammanager des FC Gießen, mit dem Trkulja einst in der Jugend des FC Bayern München zusammenspielte, anrief, entschloss er sich zum Wechsel an die Lahn. (afi)