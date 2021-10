OFC ist eine Nummer zu groß

In der Zwischenrunde des Fußball-Hessenpokals bekommt es der FC Gießen mit einem Hessenligisten zu tun. Bei der Auslosung am Dienstag zog die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen den 1. FC Erlensee als Gegner, gespielt werden soll am 10. oder 11. November in Erlensee. Eintracht Stadtallendorf muss in der nächsten Runde zum SV Steinbach, der TSV Steinbach Haiger hat die Reise zum KSV Baunatal vor sich. - Die weiteren Paarungen: Sieger VfR Groß-Gerau/Viktoria Griesheim - FSV Frankfurt, 1. FC TSG Königstein - Kickers Offenbach, Türk Gücü Friedberg - SV Wehen Wiesbaden, VfL Biedenkopf - Hessen Kassel, SV RW Hadamar - Bayern Alzenau. (vsch)