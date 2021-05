Quintett bleibt Fußball-Regionalligisten FC Gießen erhalten

Marco Boras hält - gemeinsam mit Hendrik Starostzik - für eine weitere Saison die Gießener Innenverteidigung dicht. Archivfoto: Ben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (rd). Kaum ist der Klassenerhalt (fast) gesichert, hat Christian Memmarbachi , beim FC Gießen u.a. zuständig für die Spielerverträge, positive Nachrichten zu vermelden. So werden in der kommenden Saison nach dem bereits vermeldeten spielenden Co-Trainer Michael Fink auch Marco Boras, Spielführer Hendrik Starostzik, Nikola Trkulja, Ali Ibrahimaj und Nedj Daghfous weiter für den FC Gießen am Ball sein. Die Verträge haben bis zum 30. Juni 2022 Gültigkeit, so Memmarbachi.