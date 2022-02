Starker Auftritt reicht FC Gießen nicht für den Sieg

Der Gießener Donny Bogicevic (rechts) im Zweikampf mit Lucas Torres vom Bahlinger SC. Foto: ben

GIESSEN - Es ist nichts geworden mit dem idealen Start in die Restrunde der Fußball-Regionalliga Südwest, aber diese Leistung sorgt in jedem Fall für Zuversicht im Lager des FC Gießen für den Abstiegskampf. Eine starke Vorstellung reichte für die Truppe von Trainer Daniyel Cimen gegen den Tabellensiebten Bahlinger SC nicht für den Sieg, am Ende stand ein torloses Remis.

"Wir nehmen den Punkt etwas zähneknirschend mit", sagte der Gießener Coach nach dem Schlusspfiff. In einer Nullnummer der besseren Sorte und Chancen auf beiden Seiten waren die Hausherren vor knapp 600 Zuschauern insbesondere im zweiten Durchgang drauf und dran, den entscheidenden Punch zu landen.

Donny Bogicevics Freistoß entschärfte Keeper Marvin Geng (55.), die Versuche von Michael Fink (56.) und Ben-Luca Fisher (93.) wurden kurz vor der Linie entschärft, und Aykut Öztürk verpasste das mögliche 1:0 aus wenigen Metern Torentfernung (81.).

Durch die Niederlage des FK Pirmasens beim mittelhessischen Rivalen TSV Steinbach Haiger (0:2) schafften es die Gießener durch die Punkteteilung immerhin, den Abstand auf das rettende Ufer auf einen Zähler zu verkürzen.