Stellungnahme Offensive GmbH

Die Gesellschaft FCG Offensive GmbH gibt im Hinblick auf die Pressekonferenz vom 4. März 2021 und dem sodann folgenden Presseartikel in der gebotenen Kürze und Sachlichkeit folgende Stellungnahme ab:

"Die von dem Notvorstand Turgay Schmidt in der Pressekonferenz am 4. März 2021 gegenüber der FCG Offensive GmbH lediglich pauschal erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfe werden in aller Deutlichkeit von der Gesellschaft zurückgewiesen. Die FCG Offensive GmbH hat stets mit Einverständnis des Vereins FC Gießen e.V. und in dessen Interesse gehandelt."

Markus Haupt (Geschäftsführer der FCG Offensive GmbH) und die Gesellschafter Salvatore Cuneo und Dr. Kai Braun.