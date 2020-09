Verstärkung für die Offensive: Daghfous zum FC

Daniyel Cimen und sein Neuzugang: Nejmeddin Daghfous. Foto: FC Gießen

giessen (red/rd). Der FC Gießen reagiert auf die personell dünn besetzte Offensive und auf die aktuellen Ausfälle der Offensivkräfte Milad Salem und Aykut Öztürk, die beide mit Muskelfaserriss vorläufig nicht spielen können, und verpflichtet Nejmeddin Daghfous.

Der in Kassel geborene Deutsch-Tunesier war seit Februar vereinslos und zuvor für die Kickers aus Offenbach aktiv. Der offensive Außenbahnspieler bringt die geballte Erfahrung aus 144 Zweitliga-, 45 Drittliga- und 99 Regionalligaspielen mit. Unter anderem war er für den SV Sandhausen, den SC Paderborn und die Würzburger Kickers aktiv. "Nejmeddin Daghfous ist in der Offensive flexibel einsetzbar und soll unser Offensivspiel noch weiter beleben", sagt Trainer Daniyel Cimen über den Neuzugang, der in seiner Karriere viel erlebt und beispielsweise unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel trainiert hat. Zudem gelang ihm 2016 mit den Würzburger Kickers der Aufstieg in die 2. Liga.

"Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir in der Offensive noch einmal nachlegen mussten, besonders um in dieser Mammutsaison auf Ausfälle reagieren zu können. Nun haben wir eine sehr gute Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Profis und Nejmeddin wird dabei helfen, die Mannschaft zu führen. Er ist technisch versiert, hat einen guten Abschluss und viel Übersicht. Ich bin sehr froh, dass dieser Wechsel noch geklappt hat", kommentiert Daniyel Cimen den Transfer des Routiniers, der am 1. Oktober seinen 34. Geburtstag feiert.