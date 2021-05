Vertrag läuft aus: Hofmann verlässt FC Gießen am Saisonende

Kickt in Zukunft in Osthessen: Noch-Gießener Johannes Hofmann. Foto: Ben

GIESSEN - Er ist einer der dienstältesten Akteure beim Regionalligisten FC Gießen, kam bereits zur Saison 2017/2018 in die alte Heimat - und verlässt nun, nach Auslaufen seines Vertrags am 30. Juni, die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen.

Johannes Hofmann zieht es nach nunmehr vier Jahren in Mittelhessen zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, bei Abbruch der Saison Tabellenführer der Oberliga Hessen. Das teilte der 26-Jährige nach dem Spiel gegen den FK Pirmasens offiziell der Mannschaft und dem Sportlichen Leiter Christian Memmarbachi mit. "Wir hatten gute Gespräche, aber Hanni sucht eine neue Herausforderung, will in ein neues Abenteuer starten, wie er mir gesagt hat", so Memmarbachi über den laufstarken und eminent mannschaftsdienlichen Mittelfeldakteur, der auch in dieser Spielzeit in 30 von 38 Spielen mitgewirkt hat. "Das ist auch deshalb schade, weil er als Gießener Junge natürlich auch eine Identifikationsfigur ist", ergänzt Memmarbachi über den gebürtigen Lollarer, der in der Jugend der TSG Wieseck sein fußballerisches Talent entwickelte.

Verlassen wird den FC auch Stürmer Marcel Mansfeld, der erst Ende Oktober 2020 nach Gießen kam, vereinslos und zuvor bei der U 19 des 1. FC Kaiserslautern am Ball war. Auch aufgrund einer langwierigen Verletzung kam Mansfeld aber nur zu fünf Kurzeinsätzen.