Warten in der Quarantäne

giessen (rd). Und dann hieß es abwarten und (möglicherweise) Tee trinken: Die Spieler und das Betreuerteam des FC Gießen waren am Donnerstagnachmittag auf einem ungewöhnlichen Mannschaftstermin. Bis auf Jure Colak, der am Frankfurter Flughafen getestet wurde, und Torhüter Frederic Löhe (siehe Interview auf der gegenüberliegenden Seite) , der beim Gesundheitsamt in Gummersbach die Prozedur über sich ergehen ließ, waren alle FCler im Testcenter in den Rivers Barracks in Gießen versammelt, um auf das Corona-Virus getestet zu werden.

Danach ging es ab nach Hause in Quarantäne. Die offiziell bis 3. Oktober angesetzt ist, im Einzelfall aber wohl abgeändert werden kann. Das kommt aber wohl auf die Zahl derer an, die positiv wären.

"Das ist offensichtlich von Kreis zu Kreis unterschiedlich", sagt Geschäftsstellenleiter Max Schöber, der am Freitagnachmittag wusste, dass "bei keinem weiteren positiven Fall" Trainer Daniyel Cimen möglicherweise am Montag die Quarantäne verlassen könne. Cimen wohnt im Einzugsbereich des Gesundheitsamtes Offenbach. Über allem lag aber am Freitag um 18 Uhr noch große Unsicherheit, denn eigentlich sollten die Testergebnisse bis zum Abend übermittelt werden, wie Co-Trainer Marco Vollhardt bestätigte. "Ich habe aber bis jetzt noch keine Info, dass jemand benachrichtigt wurde", so Vollhardt. Auch er selbst nicht. Nicht in Quarantäne befinden sich somit momentan nur Kamil Tyminski und Aykut Öztürk, die aufgrund ihrer Blessuren keinen Kontakt zur Mannschaft hatten.

Wenig ermutigend für das Programm der Regionalliga ist im Übrigen, dass am Freitagnachmittag die für den Abend angesetzte Partie TSG Balingen gegen Kickers Offenbach abgesetzt wurde. Grund: Ein U 23-Spieler Balingens ist infiziert.