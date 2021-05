Wenn der Torwart wieder Torwart sein darf

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch das passt in diese völlig verrückte Regionalliga-Saison des FC Gießen, mit der schier unglaublichen Belastung von 29 Pflichtspielen im Jahr 2021. Da wurde gemacht und vor allem geklebt, um in der großen Not angesichts von sage und schreibe elf Ausfällen Keeper Tolga Sahin mit einem Feldspielertrikot auszustatten. Es fügte sich immerhin positiv, dass bei der Nummer 20 des suspendierten Milad Salem nur an den letzten drei Buchstaben gewerkelt werden musste. Der Rest ist bekannt: Sahin kam in der 88. Minute für den verletzten Johannes Hofmann rein, wobei kein kausaler Zusammenhang dazu bestand, dass der FCG das Match gegen den SSV Ulm 1846 durch zwei späte Gegentore inklusive eines mehr als umstrittenen Foulelfmeters noch mit 1:2 verlor.

Die gute Nachricht für die Rot-Weißen lautet, dass Tolga Sahin heute wieder sein Torhüter-Jersey überstreifen kann, wenn es im Waldstadion gegen den FK Pirmasens geht, denn das Lazarett lichtet sich. Gabriel Weiß hat seine leichte Gehirnerschütterung auskuriert, ebenso Tim Korzuschek seine Probleme am Sprunggelenk, außerdem sind Hofmann und Louis Münn wieder fit. Nejmeddin Daghfous ist nach seiner Operation an der Hüfte ins Training zurückgekehrt, Ryunosuke Takehara hat seine Gelbsperre abgebrummt. Im Aufbau befindet sich Kapitän Hendrik Starostzik.

"Ein bisschen untergegangen", sagt Cimen, ist durch den Ulm-Schock, dass der Klassenerhalt nun auch rein rechnerisch unter Dach und Fach ist. Angestoßen wurde darauf nicht, zudem sah sich die Mannschaft erst am Mittwoch wieder, weil der Coach drei Tage trainingsfrei gegeben hatte. Es war die längste Unterbrechung in der Terminhatz seit der Mini-Winterpause und "gut vor allem für den Kopf nach der bitteren Niederlage", so Cimen, dessen Co- und Torwartrainer Marco Vollhardt und Elvir Smajlovic Anfang der Woche ihre Verträge verlängert haben. Zuvor hatte Michael Fink als dann spielender Co für zwei Jahre zugesagt. Darauf angesprochen, ist es Cimen aber zunächst einmal etwas anderes von Bedeutung. Und zwar in Bezug auf den aus dem aktuellen Trainerteam ausscheidenden Marcel Niesner, der die U17 der Gießener übernehmen wird: "Das ist überhaupt keine Degradierung. Ich hätte Marcel sehr gerne in meinem Team behalten. Dass Micha Fink und ich gerne zusammenarbeiten möchten, war ja bekannt. Und Marcel möchte auch wieder gerne Cheftrainer sein, außerdem arbeitet er gerne mit jungen Spielern. Ich bin sehr froh, dass er im Verein bleibt. So hat sich diese Konstellation ergeben."

Über den Verbleib von Smajlovic und Vollhardt sei er "sehr glücklich", erklärt Cimen: "Mit Smajlo verbindet mich eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit. Mit Marco hat es sich in den letzten eineinhalb Jahren sehr gut entwickelt. Er ist für uns menschlich und fachlich sehr wichtig."

Heute soll gegen "die Klub" aus der Pfalz der erste Dreier nach jüngst einem Zähler aus vier Partien her. Pirmasens reist mit der Empfehlung eines 2:0-Erfolgs über den VfR Aalen an die Lahn. Wenn der Rang-17. den Tabellen-15. empfängt, darf mit einem Torfestival nicht gerechnet werden. Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf ausgeklammert, treffen im Waldstadion mit 39 (Gießen) beziehungsweise 36 Toren die Mannschaften mit den statistisch schwächsten Offensiven aufeinander.

Aufgebot FC Gießen: Löhe, Sahin - Markovic, Starostzik (?), Weiß, Takehara, Boras, Münn, Heil, Mohr, Fink, Trkulja, Hofmann, Tyminski, Erkilinc, Celik, Korzuschek, Daghfous, Ibrahimaj, Arcalean. - Es fehlen: Parson (Meniskus), Colak (Hexenschuss), Mateus (im Aufbau), Mansfeld (Schambeinprobleme).