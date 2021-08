Wieder Mainz: Cimen-Elf gastiert am Dienstag bei Schott

Nichts zu machen beim Elfmeter: Frederic Löhe beim entscheidenden Treffer der Mainzer. Foto: PeB

GIESSEN - Nach Mainz ist vor Mainz: Eine der in dieser Spielzeit seltenen Englischen Wochen steht Fußball-Regionalligist FC Gießen nach der 0:1-Niederlage gegen die U 23 des Bundesligisten FSV Mainz 05 bevor. Am Dienstag um 19 Uhr ist es dabei der TSV Schott Mainz, bei dem die Elf von Daniyel Cimen auf Wiedergutmachung aus ist, was bedeutet, "gegen die Wundertüte, sie haben bisher mit zwei Systemen gespielt", zumindest einen Punkt mitzunehmen.

TSV Schott Mainz - FC Gießen (Dienstag, 19 Uhr)

Vom Heimspiel nimmt Cimen mit, dass "wir jeweils zehn Minuten pro Halbzeit ganz gut reingekommen sind". Aber insbesondere in Durchgang zwei habe man "nach vorne kaum noch Möglichkeiten gehabt, das war zu wenig". Cimen lässt durchblicken, dass die Alternativen momentan fehlen. Der äußerst engagierte Giuseppe Burgio war, wenn denn einmal ein Ball den Mittelstürmer erreichte, Alleinunterhalter auf weiter Flur. "Ihm fehlt dann schon ein Öztürk, Daghfous, Sawada oder Itoi als Anspielpartner", sagt Cimen. Das wird sich heute nicht ändern, denn Öztürk und Daghfous sind weiter verletzt, die Japaner Itoi und Sawada befinden sich - wie Takehara auch - in der Visa-Warteschleife. "Wir haben da zeitig alles Nötige veranlasst, aber die Terminvergabe bei den Ämtern ist aufgrund von Corona eingeschränkt." Noch ist offen, wann die drei im Einsatz sein werden.

Immerhin kehrt der pfeilschnelle Dennis Owusu nach seiner Sperre zurück und könnte zudem Niclas Mohr eine Alternative sein. "Er hat voll trainiert", sagt Cimen, der am Sonntag für die Samstags-Akteure einen "Pflegetag" verordnet hatte. Am Montag wurde auf dem Kunstrasen an der "Miller-Hall" trainiert, um sich an das Schott-Geläuf zu gewöhnen. Das ist in nicht allzu guter Erinnerung: Ein großer, recht betagter Kunstrasenplatz, der "doch gewöhnungsbedürftig ist". Freilich darf dies keine Ausrede sein, bestätigt auch der Ex-Profi, dass "wir die Situation annehmen müssen", ebenso wie jene, dass die 05er durch einen sehr fragwürdigen Handelfmeter zum Sieg kamen. Dass der verdient war, daran besteht kein Zweifel - "aber es stand bis zur 64. Minute 0:0 und nach der neuen Handregel, war das eigentlich kein Elfer." Abhaken, weitermachen. Mainz bleibt Mainz für den FC Gießen.

Kader FC Gießen: Löhe, Grbovic - Reithmeir, Gaudermann, Fink, Fisher, Owusu, Tiliudis, Mohr, Lo Scrudato, Münn, Trkulja, Marusenko, dos Santos, Ibrahimaj, Bogicevic, Burgio. - Es fehlen: Itoi (im Aufbau / kein Visum), Öztürk (Muskelbündelriss), Daghfous (Schleimbeutelentzündung), Takehara, Sawada (beide ohne Visum), Birol (Innenbandanriss), Beal (noch keine Spielberechtigung).