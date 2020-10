Zu wenige Zuschauer für ein Pfeifkonzert

Jetzt teilen:

GIESSEN - Draußen an der Geschäftsstelle zetert einer. "Seit 60 Jahren bin ich in dem Verein und jetzt bekomme ich keine Karte mehr." Denkt man einen Moment darüber nach, kommt der Gedanke auf, wie jemand in einem vor zwei Jahren gegründeten Verein 60 Jahre Mitglied sein kann? Aber das ist dann zu spitzfindig, denn der mosernde Zaungast meint sicherlich, dass er seit 60 Jahren Mitglied des VfB 1900 ist, der zum FC Gießen wurde. Ja, das Leben, zumal in Corona-Zeiten, ist ungerecht. Bonjour Tristesse auch im Gießener Waldstadion.

180 Zuschauer dürfen rein, fast nur Dauerkartenbesitzer, ein paar Pressevertreter sind da. Viele alte Bekannte sind zudem unter den wenigen Besuchern - wer halt sein Herz schon immer an den Fußball im Waldstadion gehängt hat. Man kennt sich. Auch im VIP-Zelt ist, gemessen an der Ausdehnung, viel Raum. Immerhin aber steht auf dem Parkplatz ein Mannschaftsbus, der nach großer Fußballwelt aussieht: TSG Hoffenheim steht drauf, blau-weiß ist das Gefährt, das macht schon was her. Es sieht so aus, als wäre hier richtig was los.

Wer nun aber dachte, die TSG aus dem Kraichgau würde den Mannschaftsbus vor dem eigenen Tor parken müssen, sieht sich rasch getäuscht. Mit dem Abschluss haben es die Gießener nicht so, eine Chance von Johannes Hofmann, der einsam und verlassen vor des Gegners Tor auftaucht, da haben die paar Fans nach ein paar Minuten schon den Torschrei auf den Lippen. Wird aber nichts. Und dann? Dauert es bis kurz vor Schluss, ehe es noch mal nach einem gefährlichen Abschluss aussieht. Vom Elfmetertor in Minute 36 einmal abgesehen.

Hoffenheim bedient ansonsten die Klischees - von U 23-Mannschaften der Bundes- und Zweitligisten heißt es ja immer, die Spieler seien brillant ausgebildet. Naja, was man halt so sagt, wenn man über Fußball redet. Stimmt aber tatsächlich: Ballsicher, gedankenschnell, flink auf den Füßen, oft mit einem Kontakt unterwegs. Gießen macht es dagegen nur 20 Minuten gut. Beeindruckend auf Gießener Seite der erst 19-jährige Marco Boras, der nicht nur von der Länge herausragt. Defensiv ist der Ex-Offenbacher eine Wucht, vor allem in dre oberen Etage gewinnt er jedes Duell - nach vorne geht's manchmal noch per langem Schlag etwas zu schnell.

Abpfiff, 1:2 verloren, zu wenige Zuschauer für ein Pfeifkonzert, zu wenige Zuschauer, um ein Heimspiel zu finanzieren. "Wir legen bei jedem Spiel drauf", sagt Geschäftsführer Markus Haupt. Draußen an der Geschäftsstelle steht ein Junge, der einen Hund spazierenführt. "War da ein Spiel? Man hat ja gar nichts gehört."

Rüdiger Dittrich