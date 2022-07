Claudia Neumann zur Frauen-EM: „Quantensprung beim Niveau“

Claudia Neumann. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LONDON / MAINZ - Claudia Neumann hat schon zahlreiche große Turniere im Frauen-Fußball erlebt. Die aktuelle EM in England hat für die ZDF-Journalistin, die unter anderem das Halbfinale gegen Frankreich live kommentierte, einen besonderen Stellenwert. Im Interview äußert sich Neumann zu den gestiegenen Vermarktungsmöglichkeiten des Sports, den Aussichten der deutschen Frauen im Endspiel an diesem Sonntag (18 Uhr, ARD) im Wembleystadion gegen Gastgeber England und verrät, warum der DFB beim Thema Prämien „ins Wanken“ kommen könnte.

Frau Neumann, was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag?

Eins vorneweg: Die beiden stärksten Teams haben es ins Endspiel geschafft. Ich habe drei Spiele von England gesehen: Was sie auch mit dem Fans-Support im Rücken auf die Beine stellen, das ist Gänsehaut pur. Die Spielidee von Trainerin Sarina Wiegmann ist überragend. Aber das deutsche Team agiert absolut auf Augenhöhe, allen voran Alexandra Popp ist natürlich in Topform. Die Engländerinnen sind in meinen Augen ob des Heimvorteils ganz, ganz leicht favorisiert. Daher stehen die Chancen 51:49 zugunsten Englands. In jedem Fall wird es bestimmt ein packendes Duell. Ich freue mich, das Spiel mal ganz entspannt mit Familie und Freunden zu schauen.

Warum begeistert diese deutsche Mannschaft so sehr?

Es wurden sehr, sehr viele Hebel umgelegt – und zwar von den Spielerinnen initiiert. Man hat sich mit dem Trainerteam zusammengesetzt und Veränderungen angeregt, unter anderem eine klare Rollenverteilung was Positionierung und Hierarchie betrifft eingefordert. Spielerinnen wie Klara Bühl oder Lena Oberdorf haben in ihren Vereinen überragende Leistungen gezeigt, mussten im Nationaltrikot aber zu oft auf anderen Positionen agieren. Das wurde nun optimiert. Es zeugt von Größe, dass die Trainer Fehler eingesehen haben, man gemeinsam neue Strategien erarbeitet hat. Da ist einfach über einen langen Zeitraum eine echte Einheit zusammengewachsen.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Sie haben dreieinhalb Wochen die EM vor Ort in England erlebt. Wie waren Ihre Eindrücke?

Es war für uns eine sehr intensive Zeit. Ein Kollege fiel leider aufgrund von Corona aus, daher mussten die anderen von uns kurzfristig dessen Spiele übernehmen. Aber es ist ein tollesTurnier und die Arbeit macht große Freude, auch wenn man in den Städten nur bedingt bemerkt, dass eine EM läuft. Die meisten Pubs haben lange Zeit überhaupt keine Spiele gezeigt. Das gehört auch zur Wahrheit, also von einem Hype müssen wir nicht reden, wohl aber von einem grandiosen Turnier mit tollen Fußballerinnen.

Spüren Sie auch in Deutschland eine Euphorie?

Die Rückmeldungen, die ich aus der Heimat erhalten habe, verdeutlichen: Ja, die Menschen sind begeistert. Die berühmte Frage ist natürlich: Was bleibt, was ist nachhaltig? Die mediale Begleitung war auch schon bei früheren Turnieren groß. Aber der entscheidende Punkt ist für mich diesmal: Es gibt einen Quantensprung beim Niveau der Mannschaften. Mittlerweile finden Sie sechs, sieben Nationalteams, die in puncto Tempo, Athletik, Technik und Taktik unglaublich gut unterwegs sind. Das beeindruckt die Zuschauer. Was da über die Flügel kommt, wie strategisch die Sechserinnen denken und agieren – das ist ein ganz hohes Level. Wenn alle Beteiligten das erkennen, steigt das Vermarktungspotenzial für die Bundesliga und die Förderung durch Verbände und Sponsoren. Gerade der Deutsche Fußball-Bund muss da noch eine Schippe draufpacken.

Das heißt?

Es gab in den vergangenen Wochen viele Kampfbotschaften zum Thema Equal Pay. Aber das allein ist nicht ausreichend. Das allein ist nicht die wichtigste Botschaft. Dass die Spielerinnen in den Vereinen nicht so viel verdienen wie die Männer, liegt eben an der Wirtschaftlichkeit. Das ist nachvollziehbar. Aber der DFB hätte die gleiche Prämie wie bei den Männern ausschütten müssen. Eine Rekordprämie gibt es ja immer – aber diese ist noch zu weit weg. Man hätte ja auch mit den Männern nach gemeinsamen Lösungen suchen können. Ich habe aber das gute Gefühl, dass die DFB-Verantwortlichen zuletzt ins Wanken gekommen sind und das Ganze noch mal überdenken.

Beim Halbfinale gegen Frankreich, das Sie kommentiert haben, hatte das ZDF rund zwölf Millionen TV-Zuschauer. Eine zufriedenstellende Quote?

Bei der WM im eigenen Land hatten wir teils ja sogar 15, 16 Millionen. Die Zahlen bei großen Turnieren sind immer gut. Es gibt einen Stamm von eins, zwei Millionen Zuschauern, dann kommen nach und nach interessierte Zuschauer dazu und in der K.o.-Phase geht’s steil nach oben. Was schön zu sehen ist: Auch in anderen Bereichen der Presse gibt es immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sehr fachkundig über den Frauenfußball berichten.