Doris Fitschen lost erste Pokal-Runde der Frauen aus

Lost am 13. Juli die erste DFB-Pokalrunde der Frauen aus: Doris Fitschen.

Frankfurt - Die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen lost am 13. Juli die erste DFB-Pokalrunde der Frauen aus. Die Auslosung in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main wird ab 12.00 Uhr live auf DFB-TV und Facebook übertragen werden, wie der DFB mitteilte.

Insgesamt sind 54 Mannschaften für die kommende Pokalsaison 2021/2022 qualifiziert. Dabei erhalten die zehn bestplatzierten Teams der zurückliegenden Saison der Frauen-Bundesliga ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. So kommt es in der Auftaktrunde zu 22 Begegnungen. In den ersten beiden Runden wird in regional ausgelosten Gruppen gespielt.

