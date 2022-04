Knie verstaucht: Wolfsburg gegen Barcelona ohne Oberdorf

Wolfsburgs Lena Oberdorf fällt aufgrund einer starken Verstauchung im rechten Knie gegen den FC Barcelona aus. (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in den beiden Champions-League-Halbfinalspielen gegen den FC Barcelona auf die deutsche Nationalspielerin Lena Oberdorf verzichten.

Die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin zog sich am Ostersonntag während des DFB-Pokal-Halbfinales beim FC Bayern München eine starke Verstauchung im rechten Knie zu. Die Verletzung sei „weniger schwerwiegend als zunächst befürchtet“, teilten die Wolfsburgerinnen mit.

Die Tabellenführerinnen der Fußball-Bundesliga müssen am Freitag in der Champions League zunächst in Barcelona antreten (18.45 Uhr/DAZN). Das Rückspiel folgt am Samstag, 30. April (18.00 Uhr/DAZN), in der Wolfsburger Volkswagen Arena.

