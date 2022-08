Längere Pause für Wolfsburgs Nationalspielerin Hegering

Fällt längere Zeit aus: Marina Hegering. (Bild: dpa) (Foto: Moritz Frankenberg/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wolfsburg - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg müssen für einige Wochen auf Nationalspielerin Marina Hegering verzichten.

Die 32-Jährige, die von Bayern München zu den Niedersachsen gewechselt war, hatte sich im verlorenen EM-Finale gegen England eine Verletzung im linken Fuß zugezogen, die nach neuesten Untersuchungen noch keinen Einstieg in den Trainingsbetrieb zulässt. Das teilte der deutsche Meister mit.

Wie lange die Vize-Europameisterin genau ausfallen wird, steht noch nicht fest und ist vom Heilungsverlauf abhängig. Trotz ihrer Verletzung wird Hegering am Trainingslager in Harsewinkel teilnehmen und dort ihre Reha-Maßnahmen durchführen. Der VfL ist am Samstag in Harsewinkel eingetroffen.

© dpa-infocom, dpa:220813-99-373477/2