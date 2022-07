Nationalspielerin Oberdorf würde gerne Kimmich treffen

Ist im DFB-Team Abräumerin im defensiven Mittelfeld: Lena Sophie Oberdorf beim Training. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

London - Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf würde gerne einmal Bayern-Star Joshua Kimmich persönlich kennenlernen.

„Ich glaube, ich würde mich gerne mit Kimmich austauschen, weil er auch so ein bisschen das verkörpert: diese Emotionen im Spiel, niemals aufgibt, in jeden Zweikampf nochmal reingeht, jeden Laufweg nochmal macht. Ich glaube, dass unsere Spielideen ganz gut zusammenpassen“, sagte die defensive Mittelfeldspielerin nach dem 2:0 der DFB-Frauen gegen Österreich im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft in England.

Die 20-Jährige vom VfL Wolfsburg glänzte beim Halbfinaleinzug in London als Abräumerin im defensiven Mittelfeld - eine Position, auf der auch der 27 Jahre alte Kimmich oft beim FC Bayern oder in der Nationalmannschaft eingesetzt wird.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-115073/2