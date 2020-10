TSV Höchst bucht zuhause drei Punkte

Vanessa Stölzel (links) gewinnt mit dem TSV Höchst das Heimspiel gegen Viktoria Kleestadt (rechts Selina Haug). (Foto: Joaquim Ferreira)

HÖCHST - In einem Nachholspiel der Frauenfußball-Kreisoberliga siegte der TSV Höchst im Heimspiel gegen den SV Kleestadt mit 2:0 (0:0) und kommt damit wieder auf vier Zähler an Spitzenreiter FSG Leeheim heran.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte produzierten beide Mannschaften nur wenige klaren Chancen. Das 1:0 fiel durch Sanja Hacic erst in der 57. Spielminute, als zuvor schon Karolina Lenard (54.) eine Großchance nicht für den TSV nutzen konnte. Nach der Führung blieb die gastgebende Elf am Drücker, besaß in der zweiten Hälfte auch die besseren Tormöglichkeiten. Den Sieg perfekt machte aber erst Annika Göttmann, die nach 76 Minuten das 2:0 markierte. Wegen der höheren Spielanteile in Durchgang zwei verdienten sich die Gastgeberinnen auch den Sieg.