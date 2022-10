Wieder ein extrem wichtiges Spiel für den SV Lörzenbach

Die drei Tore von Tim Krauß (am Boden) reichten dem SV Lörzenbach nicht zum Sieg im Kreisoberliga-Derby bei der KSG Mitlechtern (im Vordergrund Felix Hohrein). Am Sonntag, gegen die SG Lampertheim, soll nun der erste Dreier her. (Foto: Dagmar Jährling)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERGSTRAßE - Auf das Nachbarschaftsderby gegen Mitlechtern (3:3) folgt für Fußball-Kreisoberligist SV Lörzenbach das Kellerderby gegen die SG Azzurri/Olympia Lampertheim. Das Spiel gegen Mitlechtern, als der SV Lörzenbach in der Schlussphase einen 3:0-Vorsprung verspielte und den ersten Sieg verschenkte, hat Stefan Jünger, Vorsitzender des Aufsteigers, abgehakt: „Es wurde genug darüber geredet und geschrieben. Nun gilt unsere ganze Konzentration dem extrem wichtigen Spiel gegen Lampertheim.“ 400 Zuschauer wie am vergangenen Sonntag werden es nicht werden, wenn der SVL (ein Punkt) als Letzter den Vorletzten aus Lampertheim (zwei Zähler) empfängt. Eines eint die beiden Clubs: Der Verlierer könnte den Anschluss an das hintere Tabellendrittel verlieren. Das weiß auch Jünger, der die Mannschaft von Trainer Jan Schörling einschwört: „Wir sind zum Punkten verdammt. Uns hilft nur ein Sieg weiter.“ Und der Vereinsboss ist zuversichtlich. Mit Denis Dörsam, der nach fünfwöchiger Verletzungspause gegen Mitlechtern wieder auf dem Platz stand, kehrte die Sicherheit im Mittelfeld zurück. Zudem könnte auch Jan Landzettel, der beim FC Fürth schon Verbandsliga-Erfahrung sammelte, sein Comeback feiern. Von einem Derby zum anderen wandelt die KSG Mitlechtern, die nach dem SV Lörzenbach nun den SV Fürth vor der Brust hat. „Von einem Tal ins andere“, so umschreibt KSG-Trainer Ronny Sauer die kurze Anfahrt zum Spiel bei den Grün-Weißen. Für Sauer sind die Fürther Favorit, er weiß aber auch, dass es die Vergleiche der Lokalrivalen in sich haben: „Was in Derbys passieren kann, das hat man beim 3:3 gegen Lörzenbach gesehen.“ Gute und schlechte Seiten seiner Mannschaft hätten sich dem Übungsleiter offenbart. Zu den schlechten sagt Sauer: „Kleine Aussetzer wie schläfrige Aktionen in der Abwehr dürfen wir uns nicht erlauben. Beim SV Fürth gilt es, hellwach zu sein.“ Fürths Trainer Hamza Elezovic will den Gegner nicht am drittletzten Rang, sondern an seiner Kampfkraft und Einsatzbereitschaft messen. Er sagt: „Wollen wir gewinnen, müssen wir uns im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen die Tvgg Lorsch um einige Prozent steigern.“ Eines hat den Übungsleiter beim jüngsten Misserfolg besonders gewurmt. Eine zweimalige Führung zu verspielen gehe gar nicht. Dreimal in Folge hat Liganeuling FV Biblis verloren, zuletzt 1:8 bei der SG Wald-Michelbach. Trainer Thorsten Schnitzer schaut dem Heimspiel gegen den Fünften VfL Birkenau mit gemischten Gefühlen entgegen: „Ich hoffe, dass wir uns gut erholt haben und wissen, dass wir auf eine robuste Birkenauer Mannschaft treffen.“ Gegenüber der Klatsche von Wald-Michelbach fordert Schnitzer eines: „Einsatz und Laufbereitschaft müssen wieder her.“ Einhausen muss sich die Punkte erst mal verdienen Der TV Lampertheim gastiert bei Spitzenreiter SSG Einhausen, und Pressesprecher Frank Willhardt warnt davor, die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen. Klar sei sein Verein der Außenseiter, aber Einhausen müsse sich die Punkte erst einmal verdienen. Dass die Lampertheimer auch gegen gute Mannschaften mithalten können, bewiesen sie beim 0:1 gegen den Dritten SG Unter-Abtsteinach. Mirco Wegerle und Tim Gärtner, der die Latte traf, verpassten den Siegtreffer. Stattdessen, ärgerte sich Willhardt, wurde ein einziger Fehler bestraft.